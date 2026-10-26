ভেঁপড়ার বিলে পাখির মেলা

প্রায় অর্ধশত বিঘা আয়তনের ভেঁপড়ার বিল। এর চারপাশে আমন ধানের খেত। শীত মৌসুমে বিলের পানি কমে যায়। এ সময় বিলে আসে বিভিন্ন প্রজাতির পাখি। সারা দিনই পাখির কলকাকলিতে মুখর থাকে বিলের আশপাশের বড় পাথার, বিল কেশ পাথার, জৈন্তিবাড়ী ও ফুটকোর্ট গ্রাম এলাকা
সোয়েল রানা বগুড়া
বিলের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে খয়রা কাস্তেচরা পাখি
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দূর আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে বক, হট্টিটি ও কাস্তেচরা পাখি
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বিলের ওপর দিয়ে ঝাঁক বেঁধে উড়ে যাচ্ছে হট্টিটি পাখি শামুকখোল, হট্টিটি ও কাস্তেচরা পাখি বিলের ধারে চরানো হচ্ছে গরু। সেগুলোর ওপরও বসছে পাখি বাঁশে বসে আছে পানকৌড়ি । নিচে খাবার খাচ্ছে খয়রা কাস্তেচরা পাখি দূর আকাশে চলা