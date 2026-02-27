পরীক্ষামূলক ‘ফ্যামিলি কার্ড’ বিতরণ শুরুর প্রস্তুতি

পরীক্ষামূলকভাবে ‘ফ্যামিলি কার্ড’ বিতরণ কার্যক্রম শুরু হতে যাচ্ছে আগামী ১০ মার্চ। এদিন প্রাথমিকভাবে দেশের ১৪টি উপজেলার একটি ইউনিয়নের একটি করে ওয়ার্ডে এ কার্ড বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।
পরীক্ষামূলকভাবে কার্ড বিতরণের জন্য বগুড়া জেলার শাখারিয়া ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডকেও বেছে নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে এই ওয়ার্ডে ঘরে ঘরে গিয়ে পরিবারভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ করছেন সমাজসেবা কর্মকর্তারা। নতুন এ কর্মসূচির প্রস্তুতি ঘিরে গ্রামজুড়ে তৈরি হয়েছে কৌতূহল ও প্রত্যাশা। এসব নিয়েই এই ছবির গল্প।