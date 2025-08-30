বাংলাদেশ

বিকাশ–বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসব

ঘড়িতে তখন ঠিক সকাল নয়টা। সেই মুহূর্তে মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রাঙ্গণে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে একদল শিক্ষার্থী। যত দূর চোখ যায়, খুদে বিজ্ঞানীদের স্তব্ধ সমুদ্র, থমকে আছে, যেন নবীনের উচ্ছ্বাসে ভাসিয়ে নিতে চায় সব। সামনের মঞ্চে উড়ছে বাংলাদেশের পতাকা। আরেকটি খুদে রোবট ‘ওয়াল.ই’ মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলছে, ‘আমি বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসবের উদ্বোধন ঘোষণা করছি!’ বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসবের ঢাকা আঞ্চলিক পর্ব উদ্বোধন হয়েছে আজ। অনুষ্ঠানে ছিল নানা আয়োজন। শিক্ষার্থীদের নানা প্রশ্নের জবাব দেন অতিথিরা। এরপর বিভিন্ন কুইজে অংশ নেয় শিক্ষার্থীরা। বিজ্ঞান উৎসবের এ আয়োজন নিয়ে এবারের ছবির গল্প।

জাহিদুল করিম
জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। সেই সঙ্গে জাতীয় পতাকা ও বিজ্ঞান উৎসবের পতাকা উত্তোলন করা হয়।
শিক্ষার্থীদের নিয়ে বেলুন উড়িয়ে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন অতিথিরা।
মঞ্চে নানা আয়োজন উপভোগ করে শিক্ষার্থীরা।
শিক্ষার্থীদের জন্য ছিল কুইজ
উৎসবে বিভিন্ন ধরনের বৈজ্ঞানিক প্রজেক্ট নিয়ে অংশ নেয় শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান।
শিক্ষার্থীরা তাদের প্রজেক্ট নিয়ে ব্যস্ত।
শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবিত প্রজেক্ট ঘুরে দেখছেন অতিথিরা।
মঞ্চে জাদু পরিবেশন করছেন জাদুশিল্পী।
অভিনেতা তৌসিফ মাহবুবকে কাছে পেয়ে ছবি তুলতে তাঁকে ঘিরে ধরেছে শিক্ষার্থীরা।
সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী মেহরাব।
শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন বিশেষজ্ঞরা।
এক শিক্ষার্থী প্রশ্ন করছে।
সেরাদের সেরার পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ ও ভেন্যুপ্রধান লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফারজানা শাকিল।
বিজয়ীদের সঙ্গে দলীয় ফটোসেশনে অংশ নেন অতিথিরা
