বিকাশ–বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসব

ঘড়িতে তখন ঠিক সকাল নয়টা। সেই মুহূর্তে মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রাঙ্গণে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে একদল শিক্ষার্থী। যত দূর চোখ যায়, খুদে বিজ্ঞানীদের স্তব্ধ সমুদ্র, থমকে আছে, যেন নবীনের উচ্ছ্বাসে ভাসিয়ে নিতে চায় সব। সামনের মঞ্চে উড়ছে বাংলাদেশের পতাকা। আরেকটি খুদে রোবট ‘ওয়াল.ই’ মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলছে, ‘আমি বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসবের উদ্বোধন ঘোষণা করছি!’ বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসবের ঢাকা আঞ্চলিক পর্ব উদ্বোধন হয়েছে আজ। অনুষ্ঠানে ছিল নানা আয়োজন। শিক্ষার্থীদের নানা প্রশ্নের জবাব দেন অতিথিরা। এরপর বিভিন্ন কুইজে অংশ নেয় শিক্ষার্থীরা। বিজ্ঞান উৎসবের এ আয়োজন নিয়ে এবারের ছবির গল্প।