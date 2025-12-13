বাংলাদেশ

সূর্যাস্তের রূপ

সূর্যাস্তের সৌন্দর্য প্রতিদিন একই রকম থাকে না। কখনো হাওরের বিস্তীর্ণ জলে শেষ আলো সোনালি ঢেউ তোলে, কখনো নদীর ওপর লালচে আভা ছড়িয়ে পড়ে শান্তভাবে। আর কোনো দিন মাঠের ওপর নরম কমলা আলোয় নিঃশব্দে নামতে থাকে সন্ধ্যা। গত কয়েক দিনের সূর্যাস্তে সেই বদলে যাওয়া রং, আলো আর পরিবেশে ধরা পড়েছে—একেক ভুবন, একেক আবহ, একেক ধরনের সৌন্দর্য। কোথাও আগুনরাঙা মেঘে রঙিন হয়ে উঠেছে চারপাশ, আবার কোথাও আকাশ ঢেকে গেছে ধূসর-গোলাপি নরম আলোয়। প্রতিটি সূর্যাস্তই যেন নতুন দৃশ্য, ভিন্ন অনুভূতি, যা প্রতিদিনই নতুন গল্প হয়ে ফিরে আসে। ছবিগুলো সিলেট সদরের পিঠাকড়া, সরিষাকান্দি, বাউয়ারকান্দি, বাদাঘাট ও টিলাপাড়া এলাকা থেকে তোলা।

আনিস মাহমুদ সিলেট
হাওরের ওপারে সূর্য ডুবছে। নৌকায় বসে মুঠোফোনে সেই দৃশ্যের ছবি তুলছেন একজন
কুয়াশাঘেরা পরিবেশে সূর্য ডুবছে। খেলার মাঠ থেকে বাড়ি ফিরছে দুই শিশু
৩. গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে বিকেলের শেষ আলো দিয়ে যাচ্ছে সূর্য
ফসলের খেত, গাছ আর কুয়াশামাখা বিকেলে পড়ন্ত সূর্য
কুয়াশায় সূর্যের আলো তেমন ছড়াতে পারে না
নদীর ওপারে আকাশ রাঙিয়ে বিদায় নিচ্ছে সূর্য
দিনের শেষ আলোয় নদীর পানিতে সোনালি আভা
অস্তগামী সূর্যের আলোয় রঙিন হাওরের জলে মাছ ধরা চলছে
