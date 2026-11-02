বাংলাদেশ

পাহাড়ের পথে, জুমের খেতে—নারীর নিরন্তর জীবনসংগ্রাম

ঘর থেকে জুম খেত—সবখানে পাহাড়ি নারীর সমান বিচরণ। প্রতিদিন ভোরবেলা থেকে নারীদের দৈনন্দিন কর্মযজ্ঞ শুরু হয়ে যায়। ঘরের কাজ সামলে খেতে গিয়ে পরিশ্রম করতে হয়। দুর্গম পাহাড়ি পথ বেয়ে ঝিরি থেকে খাওয়ার পানি আনার কাজটিও পড়ে নারীর ভাগে। জুমের ফসল বেচাকেনা, নিত্যদিনের বাজারের জন্য নারীদের যেতে হয় হাটে। স্বামী-সন্তান এবং পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের দেখাশোনার দায়িত্ব আছেই। পাহাড়ি নারীদের নিত্যদিনের শ্রম, দায়িত্ব ও জীবনসংগ্রামের কিছু মুহূর্ত নিয়ে এ ছবির গল্প। সম্প্রতি বান্দরবানের বিভিন্ন জায়গায় ছবিগুলো তোলা।

ছবি:মং হাই সিং মারমা, বান্দরবান
জুমের কাজে চলেছেন দুই নারী
জুমের কাজে চলেছেন দুই নারী
পাহাড়ের ঢালে জুমের ধান কাটায় ব্যস্ত তিনি
পাহাড় থেকে ঝুরিভরা কচু নিয়ে ঘরে ফিরছেন এই নারী
কাজে যাওয়ার সময় শিশুটিকেও সঙ্গে নিয়েছেন তিনি
পাহাড়ের দুর্গম পথে বস্তা মাথায় নিয়ে চলেছেন এই নারী
শিশুকে কোলে নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে
মাথায় ভারী বোঝা নিয়ে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে বাজারে পথে তাঁরা
কাজের ফাঁকে একটু জিরিয়ে নেওয়া
ঝিরি থেকে পানি নিতে এসেছেন তিনি
দিনের কাজ শেষে দলবেঁধে বাড়ি ফেরার পালা
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