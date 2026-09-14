সোনালি আঁশে কৃষকের হাসি

ফরিদপুর বরাবরই পাটের জন্য বিখ্যাত। চলতি মৌসুমে আবহাওয়া ও খাল-বিলে পর্যাপ্ত পানি থাকায় জেলায় পাটের ফলন যেমন ভালো হয়েছে, তেমনি আঁশের রং ও মানও হয়েছে চমৎকার। জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, এবার লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে ৮৭ হাজার ৪০০ হেক্টর জমিতে পাটের আবাদ হয়েছে। উৎপাদন হয়েছে প্রায় ১ লাখ ৯৬ হাজার মেট্রিক টন। ফলনের পাশাপাশি বাজারে ভালো দাম পাওয়ায় চাষিদের মুখে এখন স্বস্তির হাসি। মাঠ থেকে হাট—সবখানেই ব্যস্ত সময় কাটছে চাষি ও ব্যবসায়ীদের। ফরিদপুরের পাটের সোনালি দিন ও কৃষকের সেই আনন্দ নিয়ে এই ছবির গল্প।