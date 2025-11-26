জলের বুকে সবুজ স্বপ্ন

দিন দিন কমছে কৃষিজমি। অনেকে আছেন ভূমিহীন। কিন্তু তাতে তো আর জীবন–জীবিকা থেমে থাকে না। কেউ কেউ গড়ে তুলেছেন ভাসমান পদ্ধতিতে চাষাবাদ। স্থানীয়ভাবে এটি ধাপ পদ্ধতি নামেও পরিচিত। এই পদ্ধতিতে চাষাবাদে অভ্যস্থ হয়ে উঠছেন বরিশালের বানারীপাড়ার বিশারকান্দি ও পিরোজপুরের বৈঠাকাটা অঞ্চলের কৃষকেরা। বর্ষার পানিতে যখন চারদিক ডুবে যায়, তখন কচুরিপানা আর টেপাপানার ওপর ভাসমান বেডে (বিছানার মতো) লাউ, কুমড়া, শিম, টমেটো, বেগুনসহ নানা সবজির চারা উৎপাদন করেন তাঁরা। কৃষকেরা জানান, প্রতি পিচ চারা পাইকারদের কাছে বিক্রি হয় ৪ থেকে ৮ টাকায়, যা ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সরবরাহ করা হয়।