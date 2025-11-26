বাংলাদেশ

জলের বুকে সবুজ স্বপ্ন

দিন দিন কমছে কৃষিজমি। অনেকে আছেন ভূমিহীন। কিন্তু তাতে তো আর জীবন–জীবিকা থেমে থাকে না। কেউ কেউ গড়ে তুলেছেন ভাসমান পদ্ধতিতে চাষাবাদ। স্থানীয়ভাবে এটি ধাপ পদ্ধতি নামেও পরিচিত। এই পদ্ধতিতে চাষাবাদে অভ্যস্থ হয়ে উঠছেন বরিশালের বানারীপাড়ার বিশারকান্দি ও পিরোজপুরের বৈঠাকাটা অঞ্চলের কৃষকেরা। বর্ষার পানিতে যখন চারদিক ডুবে যায়, তখন কচুরিপানা আর টেপাপানার ওপর ভাসমান বেডে (বিছানার মতো) লাউ, কুমড়া, শিম, টমেটো, বেগুনসহ নানা সবজির চারা উৎপাদন করেন তাঁরা। কৃষকেরা জানান, প্রতি পিচ চারা পাইকারদের কাছে বিক্রি হয় ৪ থেকে ৮ টাকায়, যা ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সরবরাহ করা হয়।

সাইয়ান বরিশাল
ভাসমান বেডে লাগানোর জন্য বীজ প্রস্তুত করছেন এক নারী
টেপাপানা আর দুলালি লতা পেঁচিয়ে দৌলা বা মেদা তৈরি করা হচ্ছে
টেপাপানা রাখা হয়েছে নৌকাতে। এগুলো বেডে রাখা হবে
চারায় পানি ছিটিয়ে দিচ্ছে এক কৃষক
বিস্তীর্ণ জলাভূমিজুড়ে রয়েছে নানা ধরনের চারার বেড
বেডগুলোর মাঝ দিয়ে নৌকা চালিয়ে চারা দেখছেন এক কৃষক
পাইকারেরা চারা কিনতে কৃষকদের আসার অপেক্ষা করছেন
বিক্রির জন্য নৌকায় চারা নিয়ে যাচ্ছেন পাইকারেরা
