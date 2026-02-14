বসন্তের সাজে নগরী

ঋতুরাজ বসন্তকে বরণ করতে ‘বসন্ত উৎসব’ আয়োজন করে জাতীয় বসন্ত উৎসব উদ্যাপন পরিষদ। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রাঙ্গণ, ঢাকা; ১৪ ফেব্রুয়ারি ফাল্গুনের রং আর ভালোবাসা দিবসের আমেজে রাজধানীর ফুলের মার্কেটে উপচে পড়া ভিড়। শাহবাগ, ঢাকা; ১৪ ফেব্রুয়ারি
বিজ্ঞাপন
ফুলের দোকানে শিশুসহ এক অভিভাবক। শাহবাগ, ঢাকা, ১৪ ফেব্রুয়ারি
বিজ্ঞাপন
ফুল কিনতে এসে ফটোসেশনে দুই তরুণ–তরুণী। শাহবাগ, ঢাকা, ১৪ ফেব্রুয়ারিনৃত্যে ‘বসন্ত উৎসব’ আয়োজন মাতিয়ে রাখেন শিল্পীরা। আগারগাঁও, ঢাকা, ১৪ ফেব্রুয়ারিরং ছিটিয়ে নৃত্য পরিবেশন করছেন শিল্পীরা। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রাঙ্গণ, ঢাকা, ১৪ ফেব্রুয়ারিপয়লা ফাল্গুন ও ভালোবাসা দিবসে মাথায় বাহারি ফুলের রিং পরেছেন এক তরুণী। নিউ ইঞ্জিনিয়ারপাড়া, রংপুর। ১৪ ফেব্রুয়ারিঋতুরাজ বসন্তকে নাচে–গানে বরণ করে নেন নৃত্য সংগঠন ‘গন্তব্য’–এর শিল্পীরা। কৃষ্ণপুর, পাবনা, ১৪ ফেব্রুয়ারিফুলের দোকান থেকে এক গুচ্ছ গোলাপ কিনে মুঠোফোনে ছবি তুলছেন একজন। সদর রোড, বরিশাল, ১৪ ফেব্রুয়ারিপয়লা ফাল্গুন ও বিশ্ব ভালোবাসা দিবসে প্রিয়জনদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানাতে ফুল কিনতে দোকানে ভিড়। সদর রোড, বরিশাল, ১৪ ফেব্রুয়ারিবসন্তে ফুল ফুটেছে। ডালে বসে আছে কাঠশালিক পাখি। দৌলতপুর, খুলনা, ১৪ ফেব্রুয়ারি