প্রথম আলোর ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কর্মী সম্মেলন

প্রথম আলোর ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে মঙ্গলবার রাজধানীর খামারবাড়ির কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ মিলনায়তনে কর্মী সম্মেলন হয়। সম্মেলনে প্রথম আলোর ঢাকা কার্যালয়ের সব কর্মীর পাশাপাশি সারা দেশের সব জেলা-উপজেলা প্রতিনিধি; যুক্তরাজ্যের লন্ডন, জার্মানির হ্যানোভার, অস্ট্রেলিয়ার সিডনি এবং ভারতের দিল্লি, কলকাতা ও মুম্বাই প্রতিনিধিরা এ সম্মেলনে যোগ দেন। সকাল ১০টায় জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে সম্মেলন শুরু হয়। সহযোগী সম্পাদক সুমনা শারমীনের সঞ্চালনায় দিনব্যাপী এ অনুষ্ঠানে আলোচনা, কুইজ প্রতিযোগিতা, সেরা কর্মীদের পুরস্কারসহ নানা আয়োজন হয়। প্রথম আলোর ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কর্মী সম্মেলন নিয়ে ছবির গল্প

প্রথম আলো ডেস্ক
জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে প্রথম আলোর কর্মী সম্মেলন শুরু হয়
‘সত্যই সাহস’ প্রতিপাদ্য নিয়ে ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কর্মী সম্মেলনে প্রথম আলো পরিবারের সদস্যরা
প্রথম আলোর ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কর্মী সম্মেলনে বক্তব্য দিচ্ছেন প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমান
প্রথম আলোর ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কর্মী সম্মেলনে বক্তব্য দিচ্ছেন ডেইলি স্টার সম্পাদক মাহ্ফুজ আনাম
বক্তব্য দিচ্ছেন প্রথম আলোর নির্বাহী সম্পাদক সাজ্জাদ শরিফ
আগত সম্মানিত অতিথিরা (বাঁ থেকে) অভিনেতা আফজাল হোসেন, এমআই সিমেন্ট ফ্যাক্টরি লিমিটেডের (ক্রাউন সিমেন্ট) ভাইস চেয়ারম্যান মো. আলমগীর কবির, স্থপতি মেরিনা তাবাশ্যুম ও সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মানজুর-আল-মতিন
বক্তব্য দিচ্ছেন প্রথম আলো হেড অব অনলাইন সম্পাদক শওকত হোসেন
কর্মী সমাবেশে উপস্থিত হন বিভিন্ন দেশে দায়িত্বরত প্রথম আলোর প্রতিনিধিরা
সংগীত পরিবেশন করছেন সংগীতশিল্পী সানজিদা মাহবুব নন্দীতা ও শুভেন্দু দাশ শুভ
দেশের বিভিন্ন স্থানের প্রতিনিধিরা তাঁদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরছেন
বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ও বর্ষসেরা কর্মীর পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রথম আলোর কর্মীরা
