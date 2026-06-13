আমের মৌসুমে চট্টগ্রামের ফলমন্ডিতে ব্যস্ততা

চট্টগ্রাম নগরের ফলমন্ডিতে এখন আমের মৌসুমের ব্যস্ততা তুঙ্গে। দেশের অন্যতম আম উৎপাদনকারী অঞ্চল রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে প্রতিদিন ট্রাকে ট্রাকে আম এসে পৌঁছাচ্ছে এই পাইকারি বাজারে। বাজারজুড়ে কর্মচাঞ্চল্য। ব্যস্ত সময় পার করছে ব্যবসায়ী, শ্রমিক ও পরিবহনসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। ভোর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত আমবোঝাই ট্রাক আসছে ফলমন্ডিতে। এসব আম খালাস, বাছাই ও বিক্রির কাজে ব্যস্ত রয়েছেন শ্রমিকেরা। এখান থেকে পাইকার ও খুচরা ব্যবসায়ীরা আম সংগ্রহ করে চট্টগ্রামের বিভিন্ন উপজেলা ও আশপাশের এলাকায় সরবরাহ করছে। খুচরা বিক্রেতারা ভ্যানে করে আম নিয়ে নগরের বিভিন্ন বাজার ও পাড়া–মহল্লায় বিক্রি করছে।