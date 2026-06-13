বাংলাদেশ

আমের মৌসুমে চট্টগ্রামের ফলমন্ডিতে ব্যস্ততা

চট্টগ্রাম নগরের ফলমন্ডিতে এখন আমের মৌসুমের ব্যস্ততা তুঙ্গে। দেশের অন্যতম আম উৎপাদনকারী অঞ্চল রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে প্রতিদিন ট্রাকে ট্রাকে আম এসে পৌঁছাচ্ছে এই পাইকারি বাজারে। বাজারজুড়ে কর্মচাঞ্চল্য। ব্যস্ত সময় পার করছে ব্যবসায়ী, শ্রমিক ও পরিবহনসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। ভোর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত আমবোঝাই ট্রাক আসছে ফলমন্ডিতে। এসব আম খালাস, বাছাই ও বিক্রির কাজে ব্যস্ত রয়েছেন শ্রমিকেরা। এখান থেকে পাইকার ও খুচরা ব্যবসায়ীরা আম সংগ্রহ করে চট্টগ্রামের বিভিন্ন উপজেলা ও আশপাশের এলাকায় সরবরাহ করছে। খুচরা বিক্রেতারা ভ্যানে করে আম নিয়ে নগরের বিভিন্ন বাজার ও পাড়া–মহল্লায় বিক্রি করছে।

জুয়েল শীলচট্টগ্রাম
ক্রেটে ক্রেটে সাজিয়ে রাখা হয়েছে আম
ক্রেটে ক্রেটে সাজিয়ে রাখা হয়েছে আম
বিভিন্ন জাতের আমের মধ্যে রয়েছে হিমসাগর, আম্রপালি, ব্যানানা ও কাটিমন
ট্রাক থেকে নামানোর কাজে ব্যস্ত শ্রমিকেরা
ট্রাকভর্তি আম নামানো হচ্ছে
খুচরা ব্যবসায়ীরা ভ্যানে আম সাজাচ্ছেন
সিএনজিচালিত অটোরিকশায় তোলার জন্য আমের ক্রেট এনে রাখা হচ্ছে
মিনি ট্রাকে করে বিভিন্ন উপজেলায় আম নিয়ে যাওয়া হচ্ছে
রিকশা করে আমভর্তি ক্রেট নেওয়া হচ্ছে
সারিবদ্ধ ট্রাক থেকে নামানো হচ্ছে আম
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