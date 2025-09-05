ছুটির দিনে ডাকসু নির্বাচনের জমজমাট প্রচার

কয়েক দিন বাদেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের ভোট গ্রহণ। এর আগে ভোটারদের মন জয় করতে জোর প্রচার চালাচ্ছেন প্রার্থীরা। এরই অংশ হিসেবে শুক্রবার জুমার নামাজের পর প্রচারে নামেন বিভিন্ন প্যানেলের ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা।
তানভীর আহাম্মেদ
হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সেলফি তোলেন ছাত্রদল-সমর্থিত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম
হলের শিক্ষার্থীদের মাঝে নির্বাচনী প্রচারে আবিদুল ইসলাম
বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে হলে চলছে নির্বাচনের প্রচারমধুর ক্যানটিনের সামনে বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ প্যানেলের জিএস প্রার্থী আবু বাকের মজুমদারের হাত ধরে তাঁর প্রতি সমর্থন জানান সমন্বিত শিক্ষার্থী সংসদ প্যানেলের জিএস প্রার্থী মাহিন সরকারস্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য প্যানেলের জিএস প্রার্থী আল সাদী ভূঁইয়া জুমার নামাজের পর মাস্টারদা সূর্য সেন হলে নির্বাচনী প্রচার চালানসূর্য সেন হলে ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের ভিপি পদপ্রার্থী আবু সাদিকের প্রচারজুমার নামাজের পর সূর্য সেন হলের শিক্ষার্থীদের মাঝে ভোটের প্রচারে বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ প্যানেলের ভিপি পদপ্রার্থী আবদুল কাদেরসূর্য সেন হলে নির্বাচনী প্রচারসূর্য সেন হলে ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের ভিপি প্রার্থী আবু সাদিক ও স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্যের জিএস প্রার্থী আল সাদী ভূঁইয়ার কুশল বিনিময়নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে ডাকসু নির্বাচনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিনজিএস প্রার্থীদের নিয়ে টিএসসি মিলনায়তনে নির্বাচনী বিতর্কের আয়োজন করে ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটি