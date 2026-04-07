তেলের জন্য গরমের মধ্যে অপেক্ষার প্রহর

মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ বাংলাদেশে জ্বালানি তেলের যে সংকট তৈরি করেছে, তা কাটছেই না। গরমের মধ্যে ফিলিং স্টেশনে দীর্ঘ লাইনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হচ্ছে ক্রেতাদের। মোটরসাইকেলসহ বিভিন্ন যানবাহনের সারি এক থেকে দেড় কিলোমিটার ছাড়িয়ে যাচ্ছে।
প্রথম আলো ডেস্ক
রাজধানীর ইন্টারকনটিনেন্টাল মোড়ের ফিলিং স্টেশনে জ্বালানি তেল কিনতে দীর্ঘ সারি। ইন্টারকনটিনেন্টাল মোড়, ঢাকা, ৭ এপ্রিল
ডিজেল, পেট্রল ও অকটেন কেনার আশায় দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন মোটরসাইকেল, প্রাইভেট কার ও বিভিন্ন যানবাহনের চালকেরা। ইন্টারকনটিনেন্টাল মোড়, ঢাকা, ৭ এপ্রিল
তীব্র গরমে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা। ইন্টারকনটিনেন্টাল মোড়, ঢাকা, ৭ এপ্রিলঅনেক গ্রাহক ছাতা মেলে তেলের লাইনে। ইন্টারকনটিনেন্টাল মোড়, ঢাকা, ৭ এপ্রিলদীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে মিলল কাঙ্ক্ষিত তেল। ইন্টারকনটিনেন্টাল মোড়, ঢাকা, ৭ এপ্রিলতেলের জন্য গাড়ি ও মোটরসাইকেলের দীর্ঘ সারি। বিমানবন্দর সড়ক, তেজগাঁও, ঢাকা, ৬ এপ্রিলফুরিয়েছে তেল, নতুন করে নিতে হবে, তাই ফিলিং স্টেশনে গাড়ি নেওয়া হচ্ছে ঠেলে ঠেলে। বিমানবন্দর সড়ক, তেজগাঁও, ঢাকা, ৬ এপ্রিলফিলিং স্টেশনে তেলের জন্য অপেক্ষা। বিমানবন্দর সড়ক, তেজগাঁও, ঢাকা, ৬ এপ্রিল