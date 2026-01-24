বাংলাদেশ

ঢাকায় গণিত উৎসব শুরু

‘গণিত শেখো স্বপ্ন দেখো’ স্লোগান সামনে রেখে ‘ডাচ্-বাংলা ব্যাংক-প্রথম আলো গণিত উৎসব ২০২৬’ ঢাকা আঞ্চলিক পর্ব শুরু হয়েছে। আজ শনিবার রাজধানীর মোহাম্মদপুরের সেন্ট যোসেফ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে সকাল ৯টায় গণিত উৎসবের উদ্বোধন করা হয়। এ পর্বে ঢাকা, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর ও নরসিংদীর বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রায় ৬ হাজার ৩৩৫ শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষাবিদ উপস্থিত ছিলেন। আয়োজকেরা জানান, ঢাকা আঞ্চলিক পর্বের বিজয়ীদের ফলাফল পরবর্তী সময়ে গণিত অলিম্পিয়াডের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে। সেই আয়োজন নিয়ে এবারের ছবির গল্প।

দীপু মালাকার
অনুষ্ঠানের শুরুতেই জাতীয় সংগীতের সঙ্গে জাতীয় পতাকা, বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াডের পতাকা ও আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াড কমিটির পতাকা উত্তোলন করা হয়।
সবাই মিলে বেলুন উড়িয়ে উৎসবের উদ্বোধন করা হয়
মনোযোগ দিয়ে প্রশ্নপত্র দেখছে এক শিক্ষার্থী
অঙ্কের সমাধানে মগ্ন এক শিক্ষার্থী
উৎসবে অংশ নেয় ৬ হাজার ৩৩৫ শিক্ষার্থী
সকাল ১০টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত প্রাইমারি ক্যাটাগরির শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় অংশ নেয়
মন দিয়ে পরীক্ষা দিচ্ছে এক শিক্ষার্থী
দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে বেলা দেড়টা পর্যন্ত জুনিয়র ক্যাটাগরি এবং বেলা ৩টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত সেকেন্ডারি ও হায়ার সেকেন্ডারি ক্যাটাগরির পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়
চেহারায় চিন্তার ছাপ
পরীক্ষায় মগ্ন শিক্ষার্থীরা
