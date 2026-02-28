বাংলাদেশ

অমর একুশে বইমেলায় শিশুপ্রহর

অনিশ্চয়তা কাটিয়ে মহান ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিবিজড়িত ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ প্রান্তে এসে শুরু হয়েছে অমর একুশে বইমেলা। পবিত্র রমজান মাসের কারণে এ বছর মেলার সময়সূচিতে এসেছে পরিবর্তন। প্রতিদিন বেলা দুইটা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত মেলা চলবে। শিশুরা যাতে অবাধে বিচরণ করতে পারে এবং তাদের কাঙ্ক্ষিত বই সহজে সংগ্রহ করতে পারে, সে জন্য উদ্যানের মধ্যে রাখা হয়েছে শিশুচত্বর। শুক্র, শনিবারসহ ছুটির দিনগুলোতে থাকবে শিশুপ্রহর। এদিন মেলার দ্বার খুলবে বেলা ১১টায়। শিশুপ্রহর থাকবে বেলা ১টা পর্যন্ত। শনিবার ২৮ ফেব্রুয়ারি ছিল মেলার দ্বিতীয় শিশুপ্রহর।

মীর হোসেন
পাপেট শো দেখে উচ্ছ্বসিত শিশু।
কাকতাড়ুয়া পাপেট থিয়েটারের আয়োজিত শো উপভোগ করছে শিশুরা।
মেলায় বই কিনতে এসেছে শিক্ষার্থীরা।
শিশুপ্রহরে বই দেখা নিয়ে ব্যস্ত কিশোরেরা।
পছন্দের শিশুতোষ বই দেখছে এক শিশু।
বাবার সঙ্গে বর্ণমেলা শিখি বই দেখছে এক শিশু।
বইমেলায় অভিভাবকের সঙ্গে ঘুরতে এসেছে শিশুরা।
একমনে বসে বই পড়ছে এক শিশু।
উচ্ছ্বসিত শিশুর ছবি আঁকার মুহূর্ত।
শিশুদের জন্য ছিল বায়োস্কোপ প্রদর্শনী।
