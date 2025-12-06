বাংলাদেশ

পূর্বাচলে গাড়ির প্রদর্শনী

দিনব্যাপী রাজধানীর পূর্বাচলে বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী প্রদর্শনী কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হলো জেনারেশন হুইলস নামের নতুন ও পুরোনো গাড়ির প্রদর্শনী। প্রদর্শনীর আয়োজন করে যুক্তরাজ্যের ইঞ্জিন অয়েল প্রতিষ্ঠান শেল হেলিক্স। এই গাড়ি প্রদর্শনীতে অংশ নেয় সাতটি ভিন্টেজ বা পুরোনো গাড়ির ক্লাব। সব মিলিয়ে ১১০টি পুরোনো গাড়ি প্রদর্শিত হয়। এ ছাড়া আরও অংশ নেয় বিভিন্ন দামি ব্র্যান্ডের ১৫০–এর বেশি নতুন গাড়ি। এসব গাড়ির মালিকেরাই প্রদর্শনীতে গাড়ি নিয়ে আসেন। আর মেলায় ১২টি নতুন গাড়ির ব্র্যান্ডও অংশ নেয়। সব মিলিয়ে নতুন ও পুরোনো তিন শতাধিক গাড়ি প্রদর্শনীতে অংশ নেয়। প্রদর্শনী ঘুরে এ ছবির গল্প।

ছবি:খালেদ সরকার
জাগুয়ার গাড়িতে রয়েছে সেই পুরোনো অ্যালুমিনিয়ামের স্পোক হুইল। গাড়ির বাহ্যিক সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য এই চাকা ব্যবহার করা হয়েছে।
৫০ বছরের বেশি পুরোনো ফক্সভাগেন গাড়ির সামনে ছবি তুলছেন প্রদর্শনীতে আসা দর্শক।
ভেসপা বাংলাদেশ কমিউনিটি প্রদর্শনীতে আছে ষাটের দশকের ভেসপা।
মার্সিডিজ বেঞ্জের সত্তরের দশকের গাড়ি ছিল প্রদর্শনীতে।
প্রদর্শনীতে সত্তরের দশকের ১৯৬৩ মরিস মিনি কুপার-এক্স-মন্টে কার্লো চ্যালেঞ্জ গাড়ি
১৯৭৪ সালের তৈরি নিশান ব্র্যান্ডের ডাটসন ১২০ ওয়াই মডেলের গাড়িটি নিয়ে আগ্রহ ছিল অনেকের।
যুক্তরাজ্যের গাড়ির ব্র্যান্ড মরিস গ্যারেজের ১৯৭১ সালে তৈরি বি সিরিজের পুরোনো মডেলের গাড়ি প্রদর্শিত হয়।
হোন্ডার স্টলে ছিল সুপার কাপ সি ৫০ মডেলের সত্তরের দশকের একটি মোটরসাইকেল।
যুক্তরাজ্যের বিলাসবহুল গাড়ির ব্র্যান্ড জাগুয়ারের ৫৮ বছরের পুরোনো এস মডেলের (ডানে কালো রঙের) গাড়িটি প্রদর্শনীতে দেখা যায়।
সংগ্রাহকেরা এ প্রদর্শনীতে নতুন মডেলের বিভিন্ন ব্র্যান্ডের স্পোর্টস কার প্রদর্শন করে।
প্রদর্শনীতে ছিল ২০২৫ সালের নতুন মডেলের বিএমডব্লিউ আই সেভেন।
