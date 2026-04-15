বৈশাখে বসে যে শুঁটকি মেলা

ভোরের আলো তখনো পুরোপুরি ফোটেনি, তবু জমে উঠেছে শুঁটকির মেলা। একে একে হাজির হচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। কেউ সাজাচ্ছেন দোকানের পসরা, কেউ ব্যস্ত বিভিন্ন জাতের শুঁটকি গুছিয়ে তুলতে। কাজের চাপে দম নেওয়ারও ফুরসত নেই। সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে হাটে কোলাহলও বাড়তে থাকে। দরদাম, হাঁকডাক আর ব্যস্ততায় ভোরের নিস্তব্ধতা ভেঙে জেগে ওঠে শুঁটকির এই প্রাণচঞ্চল মেলা। প্রতিবছরই পয়লা বৈশাখে (পুরোনো পঞ্জিকা অনুসারে) ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগর উপজেলায় বসে এই শুঁটকি মেলা। স্থানীয় মানুষেরা বলছেন, এই মেলা এরই মধ্যে শত বছর পেরিয়েছে। স্থানীয় জেলেরা পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য ধরে রাখতে এখনো এ মেলা আয়োজন করে থাকেন।