মাছ ধরা, সঙ্গে দুরন্তপনা

বর্ষার পানি নামতে শুরু করলেও কৃষিজমি থেকে স্লুইসগেট দিয়ে এখনো প্রবল বেগে পানি নামছে। সেই পানির স্রোতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে মাছ ধরার চেষ্টা। কেউ পানিতে নেমে হাত দিয়ে মাছ ধরছে, কেউ আবার জাল পেতে বসেছে। তবে শুধু মাছ ধরাই নয়, পানির স্রোত যেন তাদের কাছে আনন্দেরও জায়গা। মাছ ধরার ফাঁকে কেউ স্রোতে গা ভাসিয়ে দিচ্ছে, কেউ পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। মাছ ধরার উত্তেজনা আর পানিতে নেমে দুরন্তপনা—দুই মিলিয়েই কাটছে তাদের বিকেল। এখানে মাছ ধরা যেমন জীবনের ছোট্ট এক আয়োজন, তেমনি পানিতে গা ভাসানো আর বন্ধুদের সঙ্গে দুরন্তপনাও হয়ে উঠছে আনন্দের উপলক্ষ। ছবিগুলো সিলেট সদরের সালেহপুর এলাকা থেকে তোলা।