দেশলাইয়ের ছোট্ট বাক্সের লেবেলে কত রকম নকশা আর ছবি! কোথাও ফুল, ফল ও পাখি, কোথাও নকশিকাঁথা ও জামদানি। আবার কোনো লেবেলে দেখা যায় রাষ্ট্রপতি ও রানির প্রতিকৃতি। সময়ের সঙ্গে বদলেছে এসব নকশা, তবে সংগ্রাহকদের কাছে পুরোনো দেশলাইয়ের বাক্স এখনো আগ্রহের বিষয়। দেশলাইয়ের বাক্সের এমন বিচিত্র নকশা ও চিত্রকর্মের পাশাপাশি প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে পুরোনো মুদ্রা, কাগুজে নোট, টাইপরাইটার, ক্যামেরা, খেলনা, ইরেজারসহ নানা দুর্লভ সংগ্রহ। বাংলাদেশ ম্যাচবক্স কালেক্টরস ক্লাব (বিএমসিসি) ও মনসিজ আর্ট একাডেমির যৌথ আয়োজনে শুক্রবার বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির চিত্রশালায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ‘দিয়াশলাইয়ে বাংলাদেশ’ শীর্ষক এক প্রদর্শনী।