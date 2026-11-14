বাংলাদেশ

গোলাপি রঙের সাজে স্মৃতির আঙিনায় ফেরা

দীর্ঘদিন পর অনেক সহপাঠীর সঙ্গে দেখা হওয়ায় কেউ আনন্দে আত্মহারা, কেউবা আবেগাপ্লুত। পুরোনো বান্ধবীদের সঙ্গে গল্প, আড্ডা আর ছবি তোলার মধ্য দিয়ে ফিরে যান শিক্ষাজীবনের সেই সোনালি দিনগুলোতে। তাঁদের সঙ্গে উৎসবে যোগ দেন বিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষকেরাও। ঐতিহ্যবাহী বরিশাল সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের শতবর্ষের আয়োজনের এমনই আনন্দ–উচ্ছ্বাস আর আবেগপূর্ণ পরিবেশ দেখা গেল। বিদ্যালয়ের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে শুক্রবার সকালে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে বের হয় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। এতে বিভিন্ন ব্যাচের প্রায় সাড়ে তিন হাজার প্রাক্তন শিক্ষার্থী অংশ নেন। গোলাপি ও সাদা রঙের সাজে, হাতে নানা রঙের প্ল্যাকার্ড নিয়ে বাদ্যযন্ত্রের তালে নগরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করেন তাঁরা। পুরোনো সহপাঠী, প্রিয় শিক্ষক আর স্মৃতিমাখা বিদ্যালয়কে ঘিরে আবেগ-উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠেন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা। এই বিদ্যাপীঠ বরিশালে নারীশিক্ষার প্রসারে দীর্ঘদিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯২৩ সালে ‘বরিশাল সদর বালিকা উচ্চবিদ্যালয়’ নামে স্থায়িত্ব লাভ করে এবং ১৯৬১ সালে জাতীয়করণের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠানটি বরিশাল সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয় নামে পরিচিতি পায়। শত বছরের শিক্ষা, ঐতিহ্য ও অসংখ্য স্মৃতির সাক্ষী এই বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের কাছে তাই শতবর্ষের আয়োজন কেবল একটি উৎসব নয়, বরং শিকড়ে ফিরে যাওয়ার এক আবেগঘন উপলক্ষ।

সাইয়ান বরিশাল
শতবর্ষ পূর্তির আয়োজনে অংশ নিতে স্কুলের ফটকের সামনে জড়ো হয়েছেন প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা
শতবর্ষ পূর্তির আয়োজনে অংশ নিতে স্কুলের ফটকের সামনে জড়ো হয়েছেন প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা
বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে শোভাযাত্রা শুরু হয়েছে
শিক্ষককে পেয়ে জড়িয়ে ধরেছেন এক শিক্ষার্থী
শোভাযাত্রায় প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের হাতে রয়েছে নানা ধরনের প্ল্যাকার্ড
শতবর্ষে মিলনমেলার স্মৃতি ধরে রাখতে মুঠোফোনে ছবি তুলছেন তাঁরা
বাদ্যযন্ত্রের তালে সড়ক ধরে এগিয়ে চলছে শোভাযাত্রা
শতবর্ষ পূর্তি উৎসবের শোভাযাত্রায় ক্যামেরা দেখে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে হাত নেড়ে অভিবাদন জানাচ্ছেন বরিশাল সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা
শতবর্ষের এই উৎসবে শামিল হতে ঢাকা থেকে ছুটে এসেছেন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রী ও সাবেক শিক্ষক মাঝে বসা জাহানারা বেগম (পুতুল আপা)। এই বিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষ করে এখানেই দীর্ঘ ৩৮ বছর শিক্ষকতা করে অবসর নিয়েছেন তিনি
একটি ব্যাচের প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা ব্যানার নিয়ে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছেন
এক প্রাক্তন শিক্ষার্থী হৃদয় আকৃতির প্ল্যাকার্ডে বন্ধুত্ব ও পুনর্মিলনীর আবেগ প্রকাশ করেছেন
ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে শতবর্ষ পূর্তি উৎসবের শোভাযাত্রায় অংশ নিয়েছেন প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা। বর্ণিল সাজে সাজানো গাড়ির পেছনে আনন্দ-উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠেন অন্য শিক্ষার্থীরাও
একটি ব্যাচের প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা একত্রিত হয়ে ছবি তুলছেন
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