জাকসুর প্রচারে মুখর ক্যাম্পাস

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদে (জাকসু) ৩৩ বছর পর নির্বাচন হতে যাচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের বেঁধে দেওয়া আচরণবিধি মেনে এখন ক্যাম্পাসে চলছে নির্বাচনী প্রচারণা। নির্বাচনের প্রচারণার ছবিগুলো ক্যাম্পাস থেকে সম্প্রতি তোলা—
মীর হোসেনঢাকা
প্রচারে বেরিয়ে পৃথক প্যানেলের প্রার্থীদের দেখা হয়ে যাওয়ায় খানিকক্ষণের হাসিঠাট্টা
চায়ের কাপ হাতে শিক্ষার্থীদের আড্ডায় মূল আলোচনা জাকসু নির্বাচন
দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী প্রার্থীকে নিয়ে ‘স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী সম্মিলনের’ নির্বাচনী প্রচার নির্বাচন সামনে রেখে জাকসু ভবনে চলছে মেরামতের কাজশহীদ মিনার প্রাঙ্গণে ছাত্রদলের নেতৃত্বাধীন প্যানেলের সদস্যরাপ্রচারে নেমে ভোটারদের সঙ্গে কথা বলছেন এক প্রার্থী