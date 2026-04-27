ফরিদপুরে স্কুল ফিডিং কর্মসূচি

সরকারি অর্থায়নে ফরিদপুরের ৯টি উপজেলার মধ্যে ৬টি উপজেলায় ৫৯২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্কুল ফিডিং কর্মসূচি চলছে। গত ২৯ মার্চ এ কর্মসূচি উদ্বোধন করা হয়। স্কুল ফিডিং কর্মসূচি দেখুন ছবিতে।
আলীমুজ্জামান ফরিদপুর
কোমরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের খাবার পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।
হাট গোবিন্দপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুশ্রেণির শিক্ষার্থীদের ডিম–রুটি দেওয়া হচ্ছে।
চর কৃষ্ণপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি করে ডিম পেয়ে মহাখুশি শিক্ষার্থীরা।চর কৃষ্ণপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে টিফিনের সময় শিক্ষার্থীদের বানরুটি দিচ্ছেন এক শিক্ষক।চর টেপুরাকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিতরণের জন্য জড়ো করে রাখা হয়েছে কলা। চর কৃষ্ণপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রাইস কুকারে ডিম সেদ্ধ করা হচ্ছে। ৫ নম্বর চর মাধবদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুশ্রেণির শিশুদের সেদ্ধ ডিম দেওয়া হচ্ছে। তাম্বুলখানা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের দেওয়া হয়েছে তরল দুধের প্যাকেট। হাট গোবিন্দপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু-প্রথম-দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীরা বানরুটি-ডিম নিয়ে বাড়ি ফিরছে।