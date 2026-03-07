উৎকণ্ঠায় ভিড় ফিলিং স্টেশনে

সংবাদ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, সাম্প্রতিক দিনগুলোতে ফিলিং স্টেশনগুলোতে মানুষের ভিড় ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে। বিশেষ করে তেল সরবরাহ নিয়ে উৎকণ্ঠার কারণে গাড়িচালকরা আগেভাগেই গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য চেষ্টা করছেন। এর ফলে সকাল থেকেই ফিলিং স্টেশনগুলোতে লম্বা লাইন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অনেক চালক তাদের গাড়িতে তেল ভরতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করছেন। সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে ফিলিং স্টেশনগুলোও অতিরিক্ত কর্মী নিয়োগ করেছে। তবু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা কঠিন হয়ে উঠেছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সাধারণ মানুষকে আতঙ্কিত না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে এবং সাময়িক সমস্যা সমাধানের জন্য কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।
মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ অস্থির করে তুলেছে জ্বালানি তেলের বিশ্ববাজার। উচ্চ দামে জ্বালানি তেল কিনতে হচ্ছে সরকারকে। সাশ্রয়ের জন্য দিনে কেনার সীমাও দেওয়া হয়েছে বেঁধে। উৎকণ্ঠার মধ্যে রাজধানীর ফিলিং স্টেশনগুলোতে জমছে গাড়ি ও মোটরসাইকেলের সারি। অপেক্ষার এই মিছিলে ক্ষোভ যেমন আছে, তেমনি রয়েছে চাহিদামতো তেল না পাওয়ার অসন্তোষও। রাজধানীর বিভিন্ন ফিলিং স্টেশনে জ্বালানি নিতে এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হচ্ছে চালকদের। দীর্ঘ লাইনে দাঁড়ানো নিয়ে মোটরসাইকেলচালকদের মধ্যে তর্কবিতর্ক ও হাতাহাতির ঘটনাও ঘটেছে। এমন পরিস্থিতিতে ফিলিং স্টেশনগুলোতে যাতে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সে জন্য নিরাপত্তা নজরদারি জোরদার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)। রাজধানীর বিভিন্ন এলাকার ফিলিং স্টেশনের চিত্র নিয়ে এই ছবির গল্প।