বাংলাদেশ

লাল কাপড়ে বাঁধা ‘হালখাতার গল্প’

লাল কাপড়ে বাঁধাই করা একটি খাতা দেখলেই অনেকের মনে পড়ে যায় ‘বাকির খাতা শূন্য থাক’—এই পরিচিত পঙ্‌ক্তি। এটি শুধু হিসাবের খাতা নয়, এটি ব্যবসায়ীদের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য, সম্পর্ক ও বিশ্বাসের প্রতীক। এই খাতার নাম ‘হালখাতা’। বাংলা বছরের প্রথম দিনে পুরোনো বছরের শেষে জমা, খরচ ও বাকির হিসাব শেষ করে নতুন খাতায় হিসাব তোলা হয়। কম্পিউটারের যুগ হলেও এখনো এদিন দেনাদারদের নিমন্ত্রণ করে দোকানে বসিয়ে মিষ্টিতে আপ্যায়িত করার রেওয়াজ আছে ব্যবসায়ীদের। সেই ঐতিহ্যের প্রধান উপকরণ এই খাতা, বৈশাখের আগে যা তৈরিতে এখন ব্যস্ত সময় পার করছেন কর্মচারীরা। আকার ও মান অনুসারে প্রতিটি খাতা বিক্রি হয় ১০০ থেকে ১ হাজার টাকা দামে।

সৌরভ দাশচট্টগ্রাম
খাতা বাঁধাইয়ের দোকানে এখন হালখাতা বানাতে ব্যস্ত কর্মীরা
হালখাতা বানাতে এভাবে সেলাই করা হয় কাগজ
তৈরি করা হচ্ছে খাতার ঢাল বা কভার
খাতার ওপর দেওয়া ঢাল বা কভার
পা দিয়ে চেপে হাতুড়ি দিয়ে ঠিক করা হয়
এই খাতা লাল কাগজে মোড়ানো কিছু খাতা
কর্ণফুলী আর্ট অ্যান্ড বাইন্ডিং হাউসে তৈরি একটি খাতা
বিক্রির জন্য দোকানে সাজিয়ে রাখা খাতা
দোকানে সাজিয়ে রাখা বিভিন্ন আকারের খাতা
