রাজনীতিতে নারীর নেতৃত্ব ও নিরাপত্তা নিয়ে সংলাপ

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৬-এর বৈশ্বিক প্রতিপাদ্য ‘গিভ টু গেইন’—নারীর ক্ষমতায়নে বিনিয়োগ ও অংশীদারির মাধ্যমে ন্যায্যতাভিত্তিক সমাজ গঠনের আহ্বান। বাংলাদেশের ১৩তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বের বিষয়টি নতুন করে গুরুত্ব পেয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে একশনএইড বাংলাদেশ ও দৈনিক প্রথম আলো যৌথভাবে রাজনীতিতে অংশ নেওয়া নারী প্রার্থীদের অভিজ্ঞতা বিনিময়, লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার বর্তমান চিত্র বিশ্লেষণ এবং নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে নারীর কার্যকর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি সংলাপের আয়োজন করে। বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজধানীর বনানীর লেকশোর গ্র্যান্ড হোটেলে এ সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়।