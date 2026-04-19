তেলের অপেক্ষায় রাতের ঘুমও এখন ফিলিং স্টেশনে

জ্বালানি তেলের জন্য রাতের ঘুমও এখন ফিলিং স্টেশনে। রাতভর অপেক্ষায় থাকতে থাকতে নিজের মোটরসাইকেলই ঘুমিয়ে নিচ্ছেন অনেকে। যাঁরা গাড়ি নিয়ে অপেক্ষায়, তাঁরা গাড়ির সিটে ঘুমিয়ে নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। তবে মশার উপদ্রব থেকে রক্ষায় মশারি টানিয়ে নিতে দেখা গেল একজনকে। একজন আবার সড়কে কাঁথা বিছিয়েই শুয়ে ছিলেন। এমন সব চিত্র দেখা গেল গতকাল শনিবার রাতে ঢাকার বিভিন্ন ফিলিং স্টেশনে। মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের কারণে জ্বালানি তেলের এই সংকট চলছে এক মাসের বেশি সময় হলো। সরকার এরই মধ্যে সব ধরনের জ্বালানি তেলের দাম বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে।