তিন জেলায় শিখো-প্রথম আলো জিপিএ–৫ উৎসব

স্বপ্ন দেখো, জীবন গড়ো—স্লোগান সামনে রেখে দেশের ৬৪ জেলায় চলছে এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা। আয়োজক প্রথম আলো, পৃষ্ঠপোষক শিক্ষার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ‘শিখো’। বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) এই আয়োজন হয় জয়পুরহাট, নেত্রকোনা ও চাঁদপুরে।

আয়োজনটি পাওয়ার্ড বাই কনকা-গ্রি এবং সহযোগিতায় কনকর্ড গ্রুপ, ফ্রেশ, বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেড, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি, কোয়ালিটি গ্রুপ, প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি, অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ শাখা ক্যাম্পাস, আকিজ টেলিকম লিমিটেড, আম্বার আইটি লিমিটেড, এটিএন বাংলা ও প্রথম আলো বন্ধুসভা।

শিক্ষার্থীদের হাতে ক্রেস্ট, উচ্ছ্বাসে ভরা নাচ-গান ও কুইজ প্রতিযোগিতা—সব মিলিয়ে তিন জেলায় জমেছিল উৎসবের আবহ।

প্রথম আলো ডেস্ক
জয়পুরহাটে অনুষ্ঠানের শুরুতে রাজধানীর মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে যুদ্ধবিমান দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। মোহাম্মদ মুজিবর রহমান ঢালী স্মৃতি মিলনায়তন, সদর উপজেলা পরিষদ, জয়পুরহাট, ২৮ আগস্ট
অনুষ্ঠানে অংশ নিতে চলছে শিক্ষার্থীদের নিবন্ধন। মোহাম্মদ মুজিবর রহমান ঢালী স্মৃতি মিলনায়তন, সদর উপজেলা পরিষদ, জয়পুরহাট, ২৮ আগস্ট
ক্রেস্ট হাতে সংবর্ধনা পাওয়া জয়পুরহাটের কৃতী শিক্ষার্থীরা। মোহাম্মদ মুজিবর রহমান ঢালী স্মৃতি মিলনায়তন, সদর উপজেলা পরিষদ, জয়পুরহাট, ২৮ আগস্ট
ক্রেস্ট হাতে বন্ধুরা। মোহাম্মদ মুজিবর রহমান ঢালী স্মৃতি মিলনায়তন, সদর উপজেলা পরিষদ, জয়পুরহাট, ২৮ আগস্ট
অনুষ্ঠানে নাচ পরিবেশন করে জয়পুরহাট বন্ধুসভার বন্ধুরা। মোহাম্মদ মুজিবর রহমান ঢালী স্মৃতি মিলনায়তন, সদর উপজেলা পরিষদ, জয়পুরহাট, ২৮ আগস্ট
অনুষ্ঠানের থিম সংগীতের সঙ্গে নাচ পরিবেশনা। মোহাম্মদ মুজিবর রহমান ঢালী স্মৃতি মিলনায়তন, সদর উপজেলা পরিষদ, জয়পুরহাট, ২৮ আগস্ট
কুইজে বিজয়ী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অতিথিরা। মোহাম্মদ মুজিবর রহমান ঢালী স্মৃতি মিলনায়তন, সদর উপজেলা পরিষদ, জয়পুরহাট, ২৮ আগস্ট
নেত্রকোনায় কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের থিম সংগীতের সঙ্গে নাচ পরিবেশনা। দত্ত উচ্চবিদ্যালয়, নেত্রকোনা, ২৮ আগস্ট
অনুষ্ঠানে আগত শিক্ষার্থী ও অতিথিরা। দত্ত উচ্চবিদ্যালয়, নেত্রকোনা, ২৮ আগস্ট
চাঁদপুরে অনুষ্ঠানে আগত একদল শিক্ষার্থী এক  ফ্রেমে। তিন নদীর মোহনা–সংলগ্ন বড় স্টেশন মোলহেড, চাঁদপুর, ২৮ আগস্ট
অনুষ্ঠানের স্মৃতি ধরে রাখতে চলছে স্বাক্ষর করা। তিন নদীর মোহনা–সংলগ্ন বড় স্টেশন মোলহেড, চাঁদপুর, ২৮ আগস্ট
চাঁদপুরে অনুষ্ঠানের শুরুতে রাজধানীর মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে যুদ্ধবিমান দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। তিন নদীর মোহনা–সংলগ্ন বড় স্টেশন মোলহেড, চাঁদপুর, ২৮ আগস্ট
বাংলা ব্যান্ড  ‘রঙের ঢোল’–এর সংগীত পরিবেশনা। তিন নদীর মোহনা–সংলগ্ন বড় স্টেশন মোলহেড, চাঁদপুর, ২৮ আগস্ট
অনুষ্ঠানে বন্ধুসভার সদস্যরা নৃত্য পরিবেশন করেন। তিন নদীর মোহনা–সংলগ্ন বড় স্টেশন মোলহেড, চাঁদপুর, ২৮ আগস্ট
