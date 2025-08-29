তিন জেলায় শিখো-প্রথম আলো জিপিএ–৫ উৎসব

স্বপ্ন দেখো, জীবন গড়ো—স্লোগান সামনে রেখে দেশের ৬৪ জেলায় চলছে এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা। আয়োজক প্রথম আলো, পৃষ্ঠপোষক শিক্ষার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ‘শিখো’। বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) এই আয়োজন হয় জয়পুরহাট, নেত্রকোনা ও চাঁদপুরে।
আয়োজনটি পাওয়ার্ড বাই কনকা-গ্রি এবং সহযোগিতায় কনকর্ড গ্রুপ, ফ্রেশ, বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেড, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি, কোয়ালিটি গ্রুপ, প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি, অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ শাখা ক্যাম্পাস, আকিজ টেলিকম লিমিটেড, আম্বার আইটি লিমিটেড, এটিএন বাংলা ও প্রথম আলো বন্ধুসভা।
শিক্ষার্থীদের হাতে ক্রেস্ট, উচ্ছ্বাসে ভরা নাচ-গান ও কুইজ প্রতিযোগিতা—সব মিলিয়ে তিন জেলায় জমেছিল উৎসবের আবহ।