বাংলাদেশ

ফয়’স লেকে আনন্দ-উচ্ছ্বাসে কৃতী শিক্ষার্থী উৎসব

‘স্বপ্ন থেকে সাফল্যের পথে, এক সাথে’ স্লোগানে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হলো ‘প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি-প্রথম আলো কৃতী শিক্ষার্থী উৎসব-২০২৫’। ফয়’স লেকে আয়োজিত এই সংবর্ধনা উৎসবে অংশ নেয় উচ্চমাধ্যমিক ও সমমান পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীরা। উৎসবস্থলে কেউ মেতে ওঠে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা ও সেলফিতে, কেউ উপভোগ করে রাইডের মজা। প্রথম আলো এক্সপেরিয়েন্স সেন্টারে ছিল গেম, ভার্চ্যুয়াল রিয়্যালিটি ও সেলফি বুথের আয়োজন। মঞ্চে নাচ-গান পরিবেশন করেন অভিনেতা তৌসিফ মাহবুব, সাবিলা নূর ও মেহজাবীন চৌধুরী। শেষে সংগীত পরিবেশন করে ব্যান্ড দল তীরন্দাজ ও শিরোনামহীন। উৎসবের কিছু মুহূর্তের ছবি দিয়ে সাজানো হয়েছে এই ছবির গল্প

জুয়েল শীল
ছবির ফ্রেমের সামনে দাঁড়িয়ে সেলফি তুলছে এক শিক্ষার্থী
ছবির ফ্রেমের সামনে দাঁড়িয়ে সেলফি তুলছে এক শিক্ষার্থী
উল্টো রাইডে চড়ে শিক্ষার্থীরা
৩৬০ ডিগ্রি ফটো বুথে সারা দিনই ছিল শিক্ষার্থীদের ভিড়
শিক্ষার্থীদের জন্য নানা খেলার আয়োজন করা হয়
রাইডে উচ্ছ্বসিত শিক্ষার্থীরা
নৌকা রাইডে শিক্ষার্থীরা
ক্রেস্ট হাতে সেলফি তুলছে কয়েকজন কৃতী শিক্ষার্থী
ডার্ট গেম খেলছে শিক্ষার্থীরা
এভারেস্টজয়ী বাবর আলী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে তোলেন
অনুষ্ঠান মঞ্চে প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটির প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক আনোয়ারুল কবির, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক যাহেদুর রহমান ও বিবিএ বিভাগের প্রধান মোহাম্মদ জুলফিকার আলী
অনুষ্ঠান মঞ্চে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইআইটির পরিচালক বি এম মইনুল হোসেন এবং প্রথম আলোর হেড অব ডিজিটাল বিজনেস জাবেদ সুলতান পিয়াস
উৎসবে জাদু প্রদর্শন করেন চট্টগ্রাম বন্ধুসভার অর্থ সম্পাদক ফয়সাল হাওলাদার
১২০টি দেশের জাতীয় সংগীত গেয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা প্রিয়াংশু রায় চৌধুরী
কনকর্ড গ্রুপের প্রধান বিপণন কর্মকর্তা (সিএমও) অনুপ কুমার সরকার
অভিনেতা তৌসিফ মাহবুব, অভিনেত্রী সাবিলা নূর ও মেহজাবীন চৌধুরী মঞ্চে গান পরিবেশন করেন
গানের পর শিক্ষার্থীদের সামনে নাচ পরিবেশন করেন অভিনেতা তৌসিফ মাহবুব ও অভিনেত্রী সাবিলা নূর
শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সেলফি তোলেন অভিনেতা তৌসিফ মাহবুব, অভিনেত্রী সাবিলা নূর ও মেহজাবীন চৌধুরী
গান পরিবেশন করে ব্যান্ড দল তীরন্দাজ
গিটার বাজিয়ে শিক্ষার্থীদের মাতিয়ে রাখে ব্যান্ড দল শিরোনামহীন
ব্যান্ড দল শিরোনামহীনের পরিবেশনা উপভোগ করে শিক্ষার্থীরা
