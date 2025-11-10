ফয়’স লেকে আনন্দ-উচ্ছ্বাসে কৃতী শিক্ষার্থী উৎসব

‘স্বপ্ন থেকে সাফল্যের পথে, এক সাথে’ স্লোগানে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হলো ‘প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি-প্রথম আলো কৃতী শিক্ষার্থী উৎসব-২০২৫’। ফয়’স লেকে আয়োজিত এই সংবর্ধনা উৎসবে অংশ নেয় উচ্চমাধ্যমিক ও সমমান পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীরা। উৎসবস্থলে কেউ মেতে ওঠে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা ও সেলফিতে, কেউ উপভোগ করে রাইডের মজা। প্রথম আলো এক্সপেরিয়েন্স সেন্টারে ছিল গেম, ভার্চ্যুয়াল রিয়্যালিটি ও সেলফি বুথের আয়োজন। মঞ্চে নাচ-গান পরিবেশন করেন অভিনেতা তৌসিফ মাহবুব, সাবিলা নূর ও মেহজাবীন চৌধুরী। শেষে সংগীত পরিবেশন করে ব্যান্ড দল তীরন্দাজ ও শিরোনামহীন। উৎসবের কিছু মুহূর্তের ছবি দিয়ে সাজানো হয়েছে এই ছবির গল্প