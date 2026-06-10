বাংলাদেশ

দুপুরের বৃষ্টিতে ভিজল ঢাকা, কমল গরম

বৃষ্টি ঝরানো মৌসুমি বায়ুর বিস্তার ঘটেছে দেশের প্রায় অর্ধেক এলাকাজুড়ে। এর বিপরীতে অবশ্য পশ্চিম দিক থেকে আসা বাতাসও আছে। আর এই পশ্চিমা লঘুচাপের কারণে মৌসুমি বায়ুর স্বাভাবিক চেহারা এখনো দেখা যাচ্ছে না। তবে আজ বুধবারও দেশের পাঁচ বিভাগের বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছিল আবহাওয়া অধিদপ্তর। তা হয়েছেও রাজধানীতে। তপ্ত গরমের পর দুপুরে মিলেছে বৃষ্টির স্বস্তি। দেশের মোট বৃষ্টিপাতের ৮০ ভাগের বেশি হয় দক্ষিণ–পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর কারণে। তবে এ বছর বৃষ্টির মৌসুমে তুলনামূলকভাবে কম বৃষ্টি হতে পারে বলে আভাস রয়েছে। অথচ উষ্ণ এপ্রিল ও মে মাসে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়েছে।

প্রথম আলো ডেস্ক
টানা গরমের পর রাজধানীতে নেমেছে বৃষ্টি। মহাখালী, ঢাকা, ১০ জুন
ছবি: শুভ্র কান্তি দাশ
বৃষ্টিতে ছুটে চলা। মহাখালী, ঢাকা, ১০ জুন
চলতি পথে বৃষ্টির পানি সংগ্রহ। মহাখালী, ঢাকা, ১০ জুন
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বৃষ্টিতে ভিজে চলা। টিএসসি, ঢাকা, ১০ জুন
বৃষ্টির মধ্যে গন্তব্যে। টিএসসি, ঢাকা, ১০ জুন
বৃষ্টিতে ভিজে চলা। টিএসসি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১০ জুন
মুষলধারে বৃষ্টি, তা সামলে চলা। টিএসসি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১০ জুন
মালামাল নিয়ে গন্তব্যে বৃষ্টির মধ্যে। টিএসসি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১০ জুন
চলতি পথে হঠাৎ বৃষ্টি, কাকভেজা হয়ে চলা। টিএসসি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১০ জুন
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