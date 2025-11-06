বাংলাদেশ

মহারাসলীলা উৎসব

শিমুল তরফদার
কৃষ্ণের সাজে সাজিয়ে ছোট শিশুদের মণ্ডপে নিয়ে আসছেন অভিভাবকেরা
মা যশোদার সঙ্গে বসে আছেন শ্রীকৃষ্ণ। পাশে ভাই বলরাম। মায়ের কাছে বসে থাকলেও মন পড়ে আছে বাইরে
শ্রীকৃষ্ণের সখারা এসেছে তাঁকে বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্য। মা যশোদার কাছে সেই আবদারই করছেন
মা যশোদা কোনোভাবেই ছেলেকে বাইরে যেতে দেবেন না। সেই কথাই সখাদের বোঝাচ্ছেন
মা যশোদা কোনোভাবেই রাজি হচ্ছেন না
শ্রীকৃষ্ণ মাকে বুঝিয়ে বললেন, আমি সঠিক সময়ে ফিরে আসব
মায়ের কাছে শ্রীকৃষ্ণের আকুতি দেখে অবশেষে অশ্রুসিক্ত হয়ে বাইরে যাওয়ার অনুমতি দিলেন তিনি
বিদায়ের আগে মা যশোদা সবাইকে লাড্ডু খেতে দিলেন
সখাদের নিয়ে মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, আনন্দে মেতেছেন
