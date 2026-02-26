বাংলাদেশ

প্রথম আলোর দগ্ধ ভবন নিয়ে শিল্প প্রদর্শনীর নবম দিন

সংঘবদ্ধ উগ্রবাদীদের হামলার শিকার প্রথম আলোর ভবন নিয়ে আয়োজিত শিল্পকর্ম প্রদর্শনী দেখতে বৃহস্পতিবার এসেছিলেন সাবেক অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা, আইনজীবী, রাজনীতিবিদ, লেখক, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থীরা। পাশাপাশি এসেছেন সাধারণ মানুষও। পুড়ে যাওয়া কম্পিউটার, যন্ত্রাংশ, ভাঙা আসবাব ও বইপত্রের ধ্বংসাবশেষ দেখে অনেকেই আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন। শিল্পী মাহ্বুবুর রহমানের তৈরি করা ‘আলো’ শীর্ষক এ প্রদর্শনী শুরু হয় ১৮ ফেব্রুয়ারি। রাজধানীর কারওয়ান বাজারে অগ্নিদগ্ধ ভবনটিতে প্রতিদিন বেলা ১১টা থেকে ১টা এবং বেলা ৩টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত প্রদর্শনী সবার জন্য উন্মুক্ত থাকে। এই প্রদর্শনী চলবে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

দীপু মালাকার
প্রথম আলোর পুড়ে যাওয়া ভবনে শিল্পকর্ম প্রদর্শনী দেখছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।
শিল্পকর্ম দেখছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সাবেক উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন।
শিল্পকর্ম দেখছেন পর্বতারোহী ও লেখক ইফতেখারুল ইসলাম ও তাঁর স্ত্রী অধ্যাপক সুফিয়া ইসলাম।
ধ্বংসযজ্ঞের মধ্যে জাগরণের বার্তা দিয়ে আয়োজিত শিল্পকর্ম প্রদর্শনী দেখছেন আইনজীবী সারা হোসেন ও শরীফ ভূঁইয়া।
অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও প্রথম আলোর নিয়মিত পাঠক রফিকুল ইসলাম প্রদর্শনী ঘুরে দেখছেন।
পুড়ে যাওয়া ভবনের সামনে আইএফআইসি ব্যাংক, ওয়ালটন, টিকে গ্রুপ, এমবিএ, এমসিএল, কাজী কনসালট্যান্ট, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি ও বিভিন্ন কোম্পানির কর্মকর্তারা।
শিল্পী মাহ্বুবুর রহমানের সঙ্গে ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, এসএমসি এন্টারপ্রাইজ, এসকেএমই  ও বিভিন্ন কোম্পানির কর্মকর্তারা।
প্রদর্শনী পরিদর্শন শেষে ইউনিলিভার, বিকাশ, এড ফিনিক্স, এনেক্স কমিউনিকেশনস, সিটি গ্রুপ, প্রাণ আরএফএল গ্রুপ, মার্কেন্টাইল ব্যাংক ও বিভিন্ন কোম্পানির কর্মকর্তারা।
বার্জার, শাহ্ সিমেন্ট, প্রেস সিরামিকস, কল্লোল গ্রুপের কর্মকর্তাদের গ্রুপ ফটোসেশন।
প্রদর্শনী দেখা শেষে মিডিয়াকম, নগদ, ইউএনডিপি, গ্রামীণফোন, কাজী কনসালট্যান্ট, প্রিমিয়ার সিমেন্টের কর্মকর্তারা।
প্রথম আলোর পুড়ে যাওয়া ভবনে শিল্পকর্ম প্রদর্শনী দেখছেন জামায়াতের মিডিয়া ও প্রচার বিভাগের প্রধান এহসানুল মাহবুব জোবায়ের।
অগ্নিদগ্ধ ভবনে আয়োজিত শিল্পকর্ম প্রদর্শনী দেখতে আসেন কনটেন্ট ক্রিয়েটর, মডেল ও অভিনেত্রী রুকাইয়া জাহান চমক।
