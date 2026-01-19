বাংলাদেশ

ফুটপাতে মাটির তৈজসপত্র

রংপুর শহরের কাছারিবাজার এলাকার ফুটপাতে মাটির তৈরি তৈজসপত্রের পসরা সাজিয়ে বসেন বিক্রেতারা। গৃহস্থালি ও ঘর সাজানোর সুন্দর কারুকার্যময় এসব পণ্য সহজেই নজর কাড়ে ক্রেতাদের। এসব তৈজসপত্র বিক্রি করে একটি বড় জনগোষ্ঠী জীবিকা নির্বাহ করছে।

মোহাম্মদ মঈনুল ইসলামরংপুর
দৃষ্টিনন্দন মাটির তৈরি পণ্য
মাটির তৈরি শোপিস পরিষ্কার করছেন একজন ব্যবসায়ী
দোকানে রয়েছে বিভিন্ন নকশার মাটির থালা
সাজিয়ে রাখা হয়েছে মাটির তৈরি কাপ–পিরিচ
মাটির তৈরি ঐতিহ্যবাহী গরুর গাড়ি নজর কাড়ে ক্রেতাদের
চিতই পিঠা তৈরির পাত্র বিক্রি হয় দোকানে
ভাপা পিঠা তৈরির হাঁড়ি পাওয়া যাচ্ছে দোকানগুলোতে
দেয়ালে টাঙানোর শোপিস
ছোট–বড় বর্ণিল ফুলদানি
সঞ্চয়ের জন্য মাটির ব্যাংক পাওয়া যাচ্ছে ফুটপাতের দোকানে
