বাংলাদেশ

পর্যটকে মুখর নীলাচল

পাহাড়ের অবারিত সৌন্দর্যের টানে কাছে–দূরের অনেকেই বেড়াতে আসেন বান্দরবানের নীলাচলে। পরিবার–পরিজন, বন্ধুদের নিয়ে প্রকৃতির মাঝে খানিকটা সময় কাটিয়ে ফিরে যান। পর্যটনকেন্দ্রটিতে সম্প্রতি ছবিগুলো তোলা—

লেখা: মংহাইসিং মারমা, বান্দরবান
দোলনায় দোল খেতে খেতে আনন্দে মেতেছে দুই শিশু
দোলনায় দোল খেতে খেতে আনন্দে মেতেছে দুই শিশু
সবুজ পাহাড় পেছনে রেখে মুঠোফোনের ক্যামেরায় মা–বাবার ছবি তুলছে শিশুটি
নীলাচল পাহাড় থেকে দূরের বান্দরবান শহর
ঘুরতে এসে কেউ দেখছেন পাহাড়ের সৌন্দর্য, কেউবা মুঠোফোনের ক্যামেরায় স্মৃতি ধরে রাখছেন
পাহাড়ের ভাঁজে ভাঁজে গড়ে ওঠা রিসোর্টের দেখা মেলে
পরিবার–পরিজন নিয়ে ঘুরতে এসেছেন অনেকেই
ঘুরতে এসে মুঠোফোনের ক্যামেরায় স্মৃতি ধরে রাখা
প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করতে পর্যটকদের ভিড়
চান্দের গাড়িতে চেপে এসেছে পর্যটকদের একটি দল
আরও পড়ুন