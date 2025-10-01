পর্যটকে মুখর নীলাচল

পাহাড়ের অবারিত সৌন্দর্যের টানে কাছে–দূরের অনেকেই বেড়াতে আসেন বান্দরবানের নীলাচলে। পরিবার–পরিজন, বন্ধুদের নিয়ে প্রকৃতির মাঝে খানিকটা সময় কাটিয়ে ফিরে যান। পর্যটনকেন্দ্রটিতে সম্প্রতি ছবিগুলো তোলা—
লেখা: মংহাইসিং মারমা, বান্দরবান
দোলনায় দোল খেতে খেতে আনন্দে মেতেছে দুই শিশু
বিজ্ঞাপন
সবুজ পাহাড় পেছনে রেখে মুঠোফোনের ক্যামেরায় মা–বাবার ছবি তুলছে শিশুটি
বিজ্ঞাপন
নীলাচল পাহাড় থেকে দূরের বান্দরবান শহরঘুরতে এসে কেউ দেখছেন পাহাড়ের সৌন্দর্য, কেউবা মুঠোফোনের ক্যামেরায় স্মৃতি ধরে রাখছেনপাহাড়ের ভাঁজে ভাঁজে গড়ে ওঠা রিসোর্টের দেখা মেলেপরিবার–পরিজন নিয়ে ঘুরতে এসেছেন অনেকেইঘুরতে এসে মুঠোফোনের ক্যামেরায় স্মৃতি ধরে রাখাপ্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করতে পর্যটকদের ভিড়চান্দের গাড়িতে চেপে এসেছে পর্যটকদের একটি দল