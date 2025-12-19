সন্ত্রাসী হামলায় আক্রান্ত প্রথম আলো

নজিরবিহীন এক সন্ত্রাসী হামলার শিকার হলো প্রথম আলো। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে ঢাকার কারওয়ান বাজারে সংবাদপত্রটির প্রধান কার্যালয়ে ভাঙচুরের পর অগ্নিসংযোগ করা হয়। মধ্যরাতে যখন এই হামলা হয়, তখন কার্যালয় ছিল কর্মব্যস্ত। এ সময় সংবাদকর্মীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে পড়ে সংবাদকর্মীরা কার্যালয় ছাড়তে বাধ্য হওয়ায় অনলাইনে সংবাদ প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়, আজ শুক্রবার ছাপানো সংবাদপত্রও প্রকাশ করা যায়নি। জুলাই আন্দোলনের মুখ, ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির হত্যাকাণ্ডের ঘটনাকে পুঁজি করে একটি স্বার্থান্বেষী মহল পরিকল্পিতভাবে এই আক্রমণ চালায় বলে প্রথম আলো মনে করছে।