বাংলাদেশ

কর্মবিরতিতে অচল বন্দর

চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) সংযুক্ত আরব আমিরাতভিত্তিক কোম্পানি ডিপি ওয়ার্ল্ডের কাছে ইজারা দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে চলছে কর্মবিরতি। বন্দর জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের ডাকা এই কর্মসূচির দ্বিতীয় দিন ছিল রোববার। এদিনও বন্দর জেটিতে জাহাজ থেকে কনটেইনার ও পণ্য ওঠানো-নামানোর কার্যক্রম ব্যাহত হয়। তাই প্রায় স্থবির হয়ে পড়ে বন্দরের কার্যক্রম। পণ্য ওঠানো–নামানো না হওয়ায় বন্দরে প্রবেশ করছে না কোনো পণ্যবাহী ট্রাক। তাই বন্দরের আশপাশের সড়কে ও বিভিন্ন স্থানে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় ট্রাকগুলো

সৌরভ দাশচট্টগ্রাম।
বন্দরের ৪ নম্বর গেটের সামনে পুলিশের সতর্ক অবস্থান  
বন্দরের ৪ নম্বর গেটের সামনে পুলিশের সতর্ক অবস্থান  
বন্দর ভবনের সামনে পুলিশের অবস্থান
বন্দর ভবন এভাবে ঘিরে রাখেন নিরাপত্তাকর্মীরা
বন্দরের ভেতরেও নিরাপত্তাকর্মীদের টহল
চলছে না কোনো কার্যক্রম
টহল দিচ্ছেন নৌবাহিনীর সদস্যরা
কনটেইনার নিয়ে জেটিতে অলস বসে আছে জাহাজ
জেটিতে কনটেইনারের স্তূপ
সুনসান নীরবতা বন্দরে
সড়কে ট্রাকের লাইন
পোর্ট কলোনি এলাকায় সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ট্রাক
আরও পড়ুন