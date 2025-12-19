দেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রথম আলোর কার্যালয়ে হামলা ও প্রতিবাদ

দেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রথম আলোর কার্যালয়ে হামলা ও প্রতিবাদ
ঢাকার কারওয়ান বাজারে প্রধান কার্যালয়ের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন এলাকায় প্রথম আলো কার্যালয়ে বৃহস্পতিবার রাতে হামলা। প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারে হামলার প্রতিবাদ হয়েছে বিভিন্ন জায়গায়।
প্রথম আলো ডেস্ক
গভীর রাতে প্রথম আলো কার্যালয়ের তালা ভেঙে হামলা ও ভাঙচুর করার পরের অবস্থা। ১৮ ডিসেম্বর, কুষ্টিয়া।
খুলনায় প্রথম আলো কার্যালয়ে হামলা হয়। এ সময় কার্যালয়ের সামনে থাকা প্রথম আলোর সাইনবোর্ড পুড়িয়ে দেওয়া হয়। মডার্ন মোড়, খুলনা, ১৮ ডিসেম্বর
হামলা হতে পারে এমন খবরে খুলনায় প্রথম আলো কার্যালয়ের সামনে পুলিশের পাহারা। মডার্ন মোড়, খুলনা, ১৮ ডিসেম্বরহামলা ও অগ্নিসংযোগের পর প্রথম আলোর সিলেট কার্যালয়ে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে ভাঙচুর করে দুর্বৃত্তরা। সিলেট, ১৯ ডিসেম্বর‘নিপীড়নের বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীরনগর’ ব্যানারে ওসমান হাদি হত্যার বিচারের দাবি এবং প্রথম আলো, ডেইলি স্টার ও ছায়ানটে হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯ডিসেম্বরপ্রথম আলোর প্রধান কার্যালয়ে হামলার প্রতিবাদে নাগরিক সমাজের মানববন্ধন। কারওয়ান বাজার, ঢাকা, ১৯ ডিসেম্বর