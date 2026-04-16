বিজুর দিনের খাবারদাবার

বিজু উৎসবের দ্বিতীয় ও প্রধান দিন হলো ‘মূল বিজু’ বা ‘মুর বিঝু’। এটিই বিজু উৎসবের মূল আকর্ষণ। চৈত্রসংক্রান্তির (৩০ চৈত্র) এই দিনটি মূলত আতিথেয়তা, সম্প্রীতি ও মিলনের এক অনন্য উদ্যাপন। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সবার ঘর থাকে উন্মুক্ত; কোনো আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ ছাড়াই যে কেউ যে কারও বাড়িতে গিয়ে আনন্দ ভাগ করে নিতে পারেন। এখানে জাতি-ধর্ম, ধনী-গরিব কিংবা বয়সভেদে কোনো বিভাজন থাকে না। সবাই একত্র হয় উৎসবের উষ্ণ আবহে। এর পাশাপাশি থাকে পিঠে বা চাকমা ভাষায় পিধে। এর মধ্যে সান্যে পধে, বরা পিধে, বিনি ও কলা পিধেসহ নানা সুস্বাদু খাবার এবং ঐতিহ্যবাহী পানীয় দিয়ে অতিথিদের আপ্যায়ন করে পুরোনো বছরকে বিদায় জানানো হয়। বিজুর খাবারের নানা আয়োজন নিয়েই ছবির এ গল্প।