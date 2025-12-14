বাংলাদেশ

চড়ুই পাখির ব্যস্ততা

বাসা তৈরিতে দারুণ ব্যস্ততা চড়ুই পাখির। তারা দল বেঁধে মাঠে নেমে সংগ্রহ করছে কাঁচা-পাকা ঘাস। কখনো নিজেদের মধ্যে খেলাধুলা বা ছোটখাটো ঝগড়ায় মেতে উঠছে আর কিচিরমিচির শব্দে চারপাশ জমে উঠছে। চট্টগ্রাম শহরের বন্দর ভবনে চড়ুই পাখির ব্যস্ততা নিয়ে ছবির গল্প।

সৌরভ দাশচট্টগ্রাম
একটি পাখি বসে আছে, আরেকটি তার কাছে ছুটে আসছে
বাসা তৈরির জন্য খড়কুটো সংগ্রহ করছে এক জোড়া চড়ুই
যেন একজনের স্থানে অন্যজন আসায় ক্ষিপ্ত এক চড়ুই
চলছে ঝগড়া
একপর্যায়ে সংঘর্ষ
একজনের নতি স্বীকার
সংঘর্ষে আহত এক চড়ুই পাখি
অহত হয়ে একটু বিশ্রামে
পানিতে গোসল করা
ঘরে ফিরে চলা
