বাংলাদেশ

শরতের ভোরে কুয়াশা

চলছে শরৎকাল। এখনই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভোরে দেখা মিলছে কুয়াশার। কোথাও কোথাও ঘন কুয়াশায় ঢেকে থাকছে চারপাশ। দেশের উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোয় এমন চিত্র দেখা যাচ্ছে বেশি। গত কয়েক দিনে দেশের বিভিন্ন জায়গায় কুয়াশার চিত্র নিয়ে এই ছবির গল্প।

প্রথম আলো ডেস্ক
কুয়াশায় আচ্ছন্ন চারপাশ। এরই মধ্যে গন্তব্যে ছুটছেন এক ভ্যানচালক। শিংপাড়া, পঞ্চগড়। ছবি: রাজিউর রহমান
কুয়াশায় আচ্ছন্ন চারপাশ। এরই মধ্যে গন্তব্যে ছুটছেন এক ভ্যানচালক। শিংপাড়া, পঞ্চগড়। ছবি: রাজিউর রহমান
কুয়াশায় ঢেকে আছে ধানখেত। ডুডুমারী, পঞ্চগড়
কুয়াশাচ্ছন্ন ভোরে বড়শিতে ধরা মাছ নিয়ে বাড়ি ফিরছেন তিনি। বড়শিগুলো পাতা হয়েছিল আগের রাতে। বত্তরবিল, রংপুর
কুয়াশামাখা ভোরে অনন্য রূপ পেয়েছে পদ্ম। মালিগাছা, পাবনা
উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোয় কুয়াশার দেখা পাওয়া যাচ্ছে বেশি। মহদীপুর, বদলগাছি, নওগাঁ
কুয়াশামাখা ভোরে কাজে যাচ্ছেন এক দিনমজুর। শুকানচকি, রংপুর
শরতের সকালে সবুজ পাহাড় ছুঁয়েছে মেঘ। সাজেক মাচালং পাহাড়, রাঙামাটি
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