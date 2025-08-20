সাততলা বস্তিতে আগুনে ক্ষয়ক্ষতি

রাজধানীর মহাখালীর সাততলা বস্তিতে আজ বুধবার দুপুরে আগুন লেগে অনেকগুলো ঘর পুড়ে গেছে। এতে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছে স্বল্প আয়ের পরিবারগুলো। ঢাকার এই বস্তিতে প্রায়ই আগুনে ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে।
শুভ্র কান্তি দাশ
আগুন নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীদের সঙ্গে কাজ করেন বস্তির বাসিন্দারা।
পানি ছিটাতে বলছেন দুজন।
আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছেন বস্তির বাসিন্দা ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। আগুন নিয়ন্ত্রণে পানি ছিটাচ্ছেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। বস্তিতে আগুন লাগার পর ঘরের মালামাল সরিয়ে নিচ্ছেন আতিকুল ইসলাম। আগুনে ঘর পোড়ার পর ধ্বংসস্তূপের মধ্যে অক্ষত কিছু পাওয়া যায় কি না, তা খুঁজে দেখছেন স্থানীয় লোকজন। আগুনে সবকিছু হারিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন শর্মিলী বেগম। আগুনে সব হারানোর পর কোলের শিশুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন জুলেখা বেগম।মালামাল সরিয়ে নিচ্ছেন এক নারী। ধোঁয়ার কারণে অসুস্থ হয়ে পড়া একজনকে চিকিৎসা দিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।