শ্রীমঙ্গলের মিষ্টি সকাল

এ সময়ে মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলের সকাল শান্ত আর মিষ্টি। পাহাড়ি আঁকাবাঁকা সড়কের পাশে বিস্তৃত চা–বাগান, সবুজের সমারোহ। চোখ ও মন ভরে দেখা যায়। হালকা কুয়াশামাখা চারপাশ। গাছপালার ফাঁক দিয়ে সূর্যের কোমল আলো ঢুকছে, যেন পুরো পাহাড়ি পথঘাট নরম আলোয় মুড়ে দিয়েছে। রাস্তায় আলো–ছায়ার লুকোচুরি, পাহাড়ের গাছে আলোর খেলা, সব মিলিয়ে সকালটা যেন নিখুঁত ছবি।
নরম বাতাসে পাহাড়ি গন্ধ, চা-বাগানের সবুজ আর কুয়াশার হালকা ছোঁয়া এক অদ্ভুত পরিবেশ তৈরি করেছে। এই আলো আর পরিবেশে হাঁটতে হাঁটতে মনে হয়, শ্রীমঙ্গলের সকাল নিজেই গল্প বলছে। ছবিগুলো শ্রীমঙ্গল-ভানুগাছ সড়ক থেকে তোলা।