বাংলাদেশ

শ্রীমঙ্গলের মিষ্টি সকাল

এ সময়ে মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলের সকাল শান্ত আর মিষ্টি। পাহাড়ি আঁকাবাঁকা সড়কের পাশে বিস্তৃত চা–বাগান, সবুজের সমারোহ। চোখ ও মন ভরে দেখা যায়।  হালকা কুয়াশামাখা চারপাশ। গাছপালার ফাঁক দিয়ে সূর্যের কোমল আলো ঢুকছে, যেন পুরো পাহাড়ি পথঘাট নরম আলোয় মুড়ে দিয়েছে। রাস্তায় আলো–ছায়ার লুকোচুরি, পাহাড়ের গাছে আলোর খেলা, সব মিলিয়ে সকালটা যেন নিখুঁত ছবি।
নরম বাতাসে পাহাড়ি গন্ধ, চা-বাগানের সবুজ আর কুয়াশার হালকা ছোঁয়া এক অদ্ভুত পরিবেশ তৈরি করেছে। এই আলো আর পরিবেশে হাঁটতে হাঁটতে মনে হয়, শ্রীমঙ্গলের সকাল নিজেই গল্প বলছে। ছবিগুলো শ্রীমঙ্গল-ভানুগাছ সড়ক থেকে তোলা।

আনিস মাহমুদ সিলেট
গাছের ফাঁক দিয়ে আলোর ছটা
গাছের ফাঁক দিয়ে আলোর ছটা
রাবার বাগানে এসে পড়েছে ভোরের প্রথম আলো
সকালে চা-বাগানে নরম কুয়াশা
চা-বাগানের উঁচু টিলায় পড়েছে ‍সূর্যের আলো
সকালের নরম রোদ পথের সৌন্দর্য বাড়িয়ে দেয়
কুয়াশা আর সোনালি আলো রঙিন করেছে চারপাশ
শ্রীমঙ্গলে আসা পর্যটকেরা সকালটা বেশ উপভোগ করেন
আঁকাবাঁকা সড়কে আলোর ছটা
আরও পড়ুন