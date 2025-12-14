‘রেমার হুরইন’ ফুল

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি সিলেট অঞ্চলে বছরের এই সময় জন্মায় রেমা ফুল। অনেক এলাকায় এটিকে ‘উলু ফুল’ ও ‘ফুলঝাড়ু’ বলে। অবশ্য সিলেটে ‘রেমার হুরইন’ নামে এটি বেশি পরিচিত। দূর থেকে সাদা কাশফুলের মতো নরম লোমশ ফুলগুলো মৃদু বাতাসে দুলতে দুলতে শুভ্র ঢেউ তৈরি করে। হেমন্ত ও শীতের সন্ধিক্ষণে এই ফুল শুধু নয়নাভিরাম দৃশ্যেই নয়, গ্রামীণ জীবনের অনেক গল্পের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এই ফুল দিয়ে তৈরি ঝাড়ুর বেশ চাহিদা রয়েছে। সিলেট এম এ জি ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সীমনাপ্রাচীরের টিলা ও আশপাশের এলাকা থেকে ক্যামেরায় ধারণ করা রেমা ফুলের সৌন্দর্য: