বাংলাদেশ

‘রেমার হুরইন’ ফুল

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি সিলেট অঞ্চলে বছরের এই সময় জন্মায় রেমা ফুল। অনেক এলাকায় এটিকে ‘উলু ফুল’ ও ‘ফুলঝাড়ু’ বলে। অবশ্য সিলেটে ‘রেমার হুরইন’ নামে এটি বেশি পরিচিত। দূর থেকে সাদা কাশফুলের মতো নরম লোমশ ফুলগুলো মৃদু বাতাসে দুলতে দুলতে শুভ্র ঢেউ তৈরি করে। হেমন্ত ও শীতের সন্ধিক্ষণে এই ফুল শুধু নয়নাভিরাম দৃশ্যেই নয়, গ্রামীণ জীবনের অনেক গল্পের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এই ফুল দিয়ে তৈরি ঝাড়ুর বেশ চাহিদা রয়েছে। সিলেট এম এ জি ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সীমনাপ্রাচীরের টিলা ও আশপাশের এলাকা থেকে ক্যামেরায় ধারণ করা রেমা ফুলের সৌন্দর্য:

আনিস মাহমুদ সিলেট
টিলা আর ঝোপঝাড়জুড়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে রেমা ফুল
টিলা আর ঝোপঝাড়জুড়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে রেমা ফুল
বিমানবন্দরের ভবন ও রানওয়ের খানিক দূরে রেমা ফুল ফুটে আছে
বিমানবন্দরের সীমানাপ্রাচীরের ভেতর বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে রেমা ফুল
রেমা ফুলের পাশ ঘেঁষে রানওয়েতে ছুটছে উড়োজাহাজ
এই ফুল দিয়ে তৈরি ঝাড়ুর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে
টিলাজুড়ে সাদা রেমা ফুলের নয়নাভিরাম দৃশ্য
সূর্যের আলোয় যেন আরও মনোলোভা রেমা ফুল
লম্বাটে এই ফুলগুলো দিয়ে তৈরি হয় ঝাড়ু
নীল আকাশের ক্যানভাসে যেন রেমা ফুলের ছবি আঁকা
আরও পড়ুন