পাহাড়ের কোলে দৃষ্টিনন্দন আমের বাগান

রাঙামাটির কাপ্তাই লেকের মাঝে প্রায় ৪ একর জায়গা জুড়ে এক দৃষ্টিনন্দন আমের বাগান। এটি গড়ে তুলেছেন তরুণ কৃষি উদ্যোক্তা নবজ্যোতি চাকমা। দীর্ঘ ১০ বছর ধরে কৃষির সাথে যুক্ত থাকা এই উদ্যোক্তা ছয় বছর ধরে এই স্বপ্নের বাগানটি দাঁড় করিয়েছেন। তাঁর বাগানে বিশ্বের ১৫ থেকে ২০ প্রজাতির দুর্লভ, বিশালাকৃতির ও রঙিন সব বিদেশি আমের পাশাপাশি কয়েকটি দেশি সুমিষ্ট আম রয়েছে। রাসায়নিক সার ও কীটনাশকমুক্ত ফল উৎপাদনের জন্য আধুনিক 'ফ্রুট ব্যাগিং' প্রযুক্তির ব্যবহার থেকে শুরু করে একই গাছে মুকুল ও পাকা আমের মেলবন্ধন। এর মাধ্যমে নিজে স্বাবলম্বী হওয়ার পাশাপাশি স্থানীয় বেকার তরুণ-তরুণীদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে চান নবজ্যোতি । পাহাড়ের কোলে দৃষ্টিনন্দন আমের বাগান নিয়ে ছবির গল্প