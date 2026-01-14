ষাঁড়ের রণে ভঙ্গে ভেস্তে গেল লড়াই

খুলনার তেরোখাদা উপজেলার শেখপুরা এলাকায় আয়োজন করা হয়েছিল ঐতিহ্যবাহী ষাঁড়ের লড়াই। এ প্রতিযোগিতা দেখতে আশপাশের জেলা ও উপজেলা থেকে শত শত উৎসুক মানুষ জড়ো হয়েছিলেন। মাঠ প্রস্তুত, দর্শকে ঠাসা চারপাশ, আর লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত শক্তিশালী সব ষাঁড়। কিন্তু লড়াই শুরুর মুহূর্তে ঘটল বিপত্তি। লড়াইয়ের মাঠে প্রতিপক্ষ ষাঁড়গুলো একে অপরকে দেখে পালিয়ে যেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত প্রশাসন বন্ধ করে দেয় ষাঁড়ের লড়াই প্রতিযোগিতা। ফলে হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরতে হয় দর্শকদের। ভেস্তে যাওয়া সেই ‘ষাঁড়ের লড়াইয়ের’ গল্প নিয়ে ছবির গল্প: