বাংলাদেশ

পাহাড়ি নারীদের সংগ্রাম

পার্বত্য চট্টগ্রামের কঠিন পাহাড়ি ঢালে জুম চাষ থেকে শুরু করে বাজারের পসরা সাজানো— সবখানেই জুম নারীদের সরব উপস্থিতি। তাঁরা যেমন সামলান সংসার, তেমনি রোদ-বৃষ্টি মাথায় নিয়ে অবদান রাখেন স্থানীয় অর্থনীতিতে। ছবিতে পার্বত্য নারীদের অদম্য জীবনসংগ্রাম।

সুপ্রিয় চাকমা রাঙামাটি
জুমের টাটকা হলুদ আর কচু নিয়ে বাজারে বিক্রির জন্য এসেছেন এক নারী
ঝাড়ুফুল নিয়ে মাইলের পর মাইল পথচলা
রান্নার কাঠ সংগ্রহ করে ফিরছেন এক জুম নারী। পাহাড়ের জীবন যতটা সুন্দর, ততটাই কঠোর
প্রখর রোদে জুমখেতের আগাছা পরিষ্কারে ব্যস্ত নারী
কাজের ফাঁকে একটু বিশ্রাম
পাহাড়ি ঢাল থেকে সদ্য তুলে এনেছেন আনারস
পিঠে জলবোঝাই থুরুং আর মাথায় ভারী বালতি। দুর্গম পাহাড়ে জল সংগ্রহের এক কঠিন বাস্তবতা
আধুনিক যন্ত্রে ধান ভাঙতে ব্যস্ত ত্রিপুরা এক নারী
সোনালি ধান হাতে জুমখেতে হাস্যোজ্জ্বল দুই নারী
বাঁশের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে মনোমুগ্ধকর অলংকারে সজ্জিত এক ত্রিপুরা নারী
পাহাড়ের চূড়ায় পিঠে ভারী বোঝা নিয়ে যাচ্ছেন এক নারী
