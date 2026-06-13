চট্টগ্রামের ‘ব্রাজিল গলি’তে পেলের সঙ্গে ম্যারাডোনাও

বিশ্ব ফুটবলের সবচেয়ে বড় আসর শুরু হয়ে গেছে। এবারের আসর বসেছে যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায়। ফিফা বিশ্বকাপের ঢেউ এসে লেগেছে বাংলাদেশেও। কেউ বাড়িতে পছন্দের দলের পতাকা তুলছেন। কেউবা গোটা বাড়িই রাঙিয়ে ফেলেছেন পতাকার রঙে। চট্টগ্রাম নগরের চান্দগাঁওয়ের খতিব পাড়ায় চলছে ব্রাজিল সমর্থকদের উন্মাদনা। এই এলাকার একটি গলির নাম দেওয়া হয়েছে ‘ব্রাজিল গলি’। ব্রাজিল সমর্থকেরা এই গলির দেয়াল রাঙিয়েছেন ব্রাজিলের কিংবদন্তি ফুটবলারদের প্রতিকৃতিতে। পাশাপাশি রয়েছে ডিয়েগো ম্যারাডোনা, ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো, লিওনেল মেসির মতো কিংবদন্তি ফুটবলারদের ছবিও। বিশ্বকাপের মধ্যে এই গলি এখন আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে চট্টগ্রামে ফুটবল–ভক্তদের কাছে।নিচে দেয়ালে আঁকা হচ্ছে ফুটবলারদের প্রতিকৃতি, ওপরে উড়ছে ব্রাজিলের পতাকা