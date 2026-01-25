বাংলাদেশ

ভোরের আলোয় সূর্যমুখীর বাগান

ভোরের প্রথম আলো ফুটতেই খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যমুখীর বাগানটি যেন হলুদে হলুদে জেগে ওঠে। পুব আকাশমুখী ফুল, শিশিরভেজা পাপড়ি আর পাখি–মৌমাছির আনাগোনায় সেখানে তৈরি হয় এক শান্ত, রোদেলা সকাল। সেই ভোরের মুহূর্তগুলো নিয়েই এই ছবির গল্প।

সাদ্দাম হোসেন খুলনা
মসজিদের পাশের এই বাগানের সারি সারি গাছে ফোটা সূর্যমুখী ফুল পুব আকাশে তাকিয়ে আছে
রাতের শিশিরে ভেজা পাপড়িগুলো সূর্যের আলোর প্রথম স্পর্শ পাওয়ার অপেক্ষায়
বাগানে ফুল দেখতে এসেছে এক শিশু
সূর্যমুখী ফুলে উড়ে বেড়াচ্ছে মৌমাছি
শুধু মৌমাছি নয়, সূর্যমুখী বীজের খোঁজে উড়ে এসেছে টিয়াও
উড়ে আসাদের দলে আছে ঘুঘু
সূর্যমুখীর পরিপক্ব বীজের দেখা পেয়েছে এই ঘুঘু
টিয়া পাখির নজরেও এসেছে পরিপক্ব বীজ, তাই এবার সেখানে দেবে উড়াল
অবশেষে ঘুঘুর স্থান দখল করে টিয়া পাখি খাচ্ছে সূর্যমুখীর বীজ
