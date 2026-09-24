স্থাপনার কারণে বদলে যাচ্ছে ওসমানী উদ্যান

সবুজের চাদর সরিয়ে রাজধানী ঢাকার ওসমানী উদ্যানে এখন শুধুই কংক্রিটের দাপট। প্রায় ১০৮ কোটি টাকা ব্যয়ে এই উদ্যানে একের পর এক গড়ে তোলা হয়েছে নানা স্থাপনা। উদ্যানটিতে খাবারের দোকান, নগর জাদুঘর, গ্রন্থাগারসহ গড়ে উঠেছে বিভিন্ন অবকাঠামো। নতুন করে যুক্ত হয়েছে জুলাই স্মৃতিস্তম্ভ, জাতীয় ইতিহাসের নানা অধ্যায় নিয়ে তৈরি ভাস্কর্য ও বিশেষ ফটক। তবে এই বিপুল উন্নয়নের মধ্যেও উদ্যানের জলাশয়গুলো এখন কচুরিপানা আর ময়লা-আবর্জনার ভাগাড়। অন্যদিকে স্থাপনা তৈরির নামে নির্বিচারে গাছ কাটায় উদ্যানের স্বাভাবিক সবুজ পরিবেশ বিপন্ন হয়ে পড়েছে। তথাকথিত উন্নয়ন আর প্রকৃতি ধ্বংসের এই বৈপরীত্যের চিত্র উঠে এসেছে ছবিতে।