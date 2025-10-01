কিশোর আলোর (কিআ) ১২ বছর পূর্ণ হলো বুধবার। ২০১৩ সালের অক্টোবরে কিশোর আলোর প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছিল। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে বিশিষ্ট লেখক, গায়ক, শিক্ষাবিদ ও গুণীজনদের সঙ্গে নিয়ে কিশোর-কিশোরীদের জমায়েত-উচ্ছ্বাস নিয়ে ছবির গল্প।
তানভীর আহাম্মেদ
অনুষ্ঠানে এসে কিশোর আলো দেখছে দুই শিশু।
শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন প্রথম আলোর নির্বাহী সম্পাদক সাজ্জাদ শরিফ।
অনুষ্ঠানে অংশ নেয় কিশোর-কিশোরীরা।অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করেন ‘আপন ঘর’ ব্যান্ডের সদস্যরা। অনুষ্ঠান উপভোগ করছেন আমন্ত্রিত অতিথিরা।কিশোর আলো হাতে পেয়ে উচ্ছ্বসিত শিশু-কিশোরেরা।আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডে স্বর্ণপদকজয়ী শিশু আরিয়েত্তি ইসলাম নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলছে।কথা বলছেন উন্মাদ পত্রিকার সম্পাদক আহসান হাবীব, তাঁর পাশে কার্টুনিস্ট মেহেদী হক।গুলবাহার গানের শিল্পী ঈশান মজুমদার শুভেচ্ছা জানাতে এসে গান শোনান। অনুষ্ঠানের আনন্দঘন মুহূর্ত মুঠোফোনে ধারণ করছে কিশোর-কিশোরীরা।শিশু-কিশোরদের উদ্দেশে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন কিশোর আলোর সম্পাদক কথাসাহিত্যিক আনিসুল হক।অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান।আনন্দ উৎসবের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্যাপন করে শিশু-কিশোরেরা।প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ।অনুষ্ঠানের শেষে শিশু-কিশোরদের নিয়ে কেক কাটেন অতিথিরা।