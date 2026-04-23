পেঁয়াজের বীজ তোলা

ফরিদপুরে পেঁয়াজের বীজের বাম্পার ফলন হয়েছে। এই বীজকে ‘কালো সোনা’ বলেন এ অঞ্চলের মানুষ। সেই বীজ এখন ঘরে তোলায় ব্যস্ত সময় পার করছেন কৃষকেরা। মাঠ থেকে পেঁয়াজের বীজ তুলে রোদে শুকিয়ে মাড়াই করে ঘরে তুলতে ব্যস্ত এখন কৃষকেরা। দেখুন ছবিতে–
আলীমুজ্জামান ফরিদপুর
খেতে থেকে পেঁয়াজের বীজ তুলছেন নারীরা
বিজ্ঞাপন
বালতিতে জড়ো করা হচ্ছে পেঁয়াজের বীজ
বিজ্ঞাপন
বীজ সংগ্রহ করে বস্তায় ভরে বাড়ি নিচ্ছেন কৃষকপেঁয়াজ কেটে রাখতে গাছগুলো নিয়ে বাড়ি যাচ্ছেন এক ব্যক্তি গাছের গোড়া থেকে পেঁয়াজ কেটে নিচ্ছেন এক নারীবীজের কদম রোদে শুকাতে নেট বিছাচ্ছেন কৃষকেরাএবার রোদে শুকানো হবে বীজের কদমগুলো রোদে শুকিয়ে নিচ্ছেন নারীরা যন্ত্রের সাহায্যে মাড়াই করা হচ্ছে বীজের কদম ক্লান্ত এক নারী মাঠে বসে পানি পান করছেন