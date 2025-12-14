বাংলাদেশ

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে শ্রদ্ধা নিবেদন

মহান মুক্তিযুদ্ধে পরাজয় নিশ্চিত জেনে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাঙালি জাতিকে মেধাশূন্য করার ঘৃণ্য চক্রান্ত করেছিল। তারা তাদের এদেশীয় দোসরদের নিয়ে শিক্ষক, বিজ্ঞানী, চিন্তক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিল্পী, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, আইনজীবী, ক্রীড়াবিদ, সরকারি কর্মকর্তাসহ দেশের বহু কৃতী সন্তানকে হত্যা করে। বিশেষ করে ১৪ ডিসেম্বর তারা ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালায়। স্বাধীনতার পর থেকে ১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। আজ শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে রাজধানীর মিরপুর ও রায়েরবাজারের শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদনের ছবি নিয়ে এই ছবির গল্প।

প্রথম আলো ডেস্ক
মিরপুরে শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস শ্রদ্ধা নিবেদন করেন
ছবি: প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়
মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন প্রধান উপদেষ্টা
মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা নিবেদন
শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে রায়েরবাজার শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে আসে বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থীরা
মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদনের অপেক্ষায় বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ
রায়েরবাজার শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে কয়েকজন শিক্ষার্থী
রায়েরবাজার শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানাতে আসে ছোট ছোট শিশুরাও
রায়েরবাজার স্মৃতিসৌধে সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজের শিক্ষার্থীদের শ্রদ্ধা নিবেদন
